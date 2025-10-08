Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в проекте Сэма Мендеса о The Beatles

Все четыре фильма выйдут на экран в апреле 2028 года, их выпустит Sony Pictures. Маккартни, Старр и семьи покойных Леннона и Харрисона предоставили полные права на биографию и музыку The Beatles. Таким образом проект Мендеса станет первым байопиком артистов, одобренными их представителями.



Ронан и Мескал ранее уже работали вместе. В 2023 году они исполнили главные роли в драме «Недруг» Гарта Дэвиса.