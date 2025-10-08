Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в проекте Сэма Мендеса о The Beatles

Фото: Fox Searchlight Pictures

Ирландская актриса Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в проекте Сэма Мендеса о группе The Beatles. Об этом сообщил Deadline.

Мендес намерен выпустить четыре фильма, каждый из которых будет посвящен одному из членов легендарной «ливерпульской четверки». Появится ли Ронан в одной картине или во всех, неясно.

Пола Маккартни в лентах сыграет Пол Мескал. Роли Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра достанутся Харрисону Дикинсону, Джозефу Куинну и Барри Кеогану соответственно.

Все четыре фильма выйдут на экран в апреле 2028 года, их выпустит Sony Pictures. Маккартни, Старр и семьи покойных Леннона и Харрисона предоставили полные права на биографию и музыку The Beatles. Таким образом проект Мендеса станет первым байопиком артистов, одобренными их представителями.

Ронан и Мескал ранее уже работали вместе. В 2023 году они исполнили главные роли в драме «Недруг» Гарта Дэвиса.

