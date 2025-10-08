На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран

В Москве с 24 октября по 5 ноября пройдет 12-й Большой фестиваль мультфильмов — международный смотр анимации. На нем покажут 400 киноработ из 35 стран, сообщили «Афише Daily» организаторы.
Фильмом открытия станет лента «Арко» Уго Биенвеню, которую спродюсировала Натали Портман. Она объединит подростковые приключения, научную фантастику, сказку, детектив, юмор и романтику.
Конкурсная программа фестиваля будет состоять из трех направлений: национальный конкурс, международные полнометражные фильмы и короткометражки. Киноработы оценит жюри, в которое войдут индийский режиссер Суреш Эриат и исследовательница анимации из Сербии Андрияна Ружич.
На фестивале покажут новый детский фильм Мишеля Гондри, создателя «Вечного сияния чистого разума» — «Майя, дай мне название». По словам организаторов, это «уютное кино, созданное режиссером почти „на коленке“».
За победу в конкурсе полных метра поборется всего один российский фильм — «Непокой» Леонида Шмелькова — загадочный и ироничный триллер о герое, застрявшем в провинциальном отеле.
В короткометражных программах представят «Алешеньку» Дмитрия Геллера, победившего на фестивале в Суздале, немецко-хорватскую ленту «Заноза в попе», французскую сказку «Ночные сапоги» в редкой технике игольчатого экрана.
Гости Большого фестиваля мультфильмов смогут посмотреть лучшие работы венгерских аниматоров, в том числе документальный полнометражный хит «Синий пеликан» Ласло Чаки.
Кроме того, организаторы подготовили ретроспективу екатеринбургского режиссера Нины Бисяриной. На фестивале также откроется выставка эскизов к ее работам. Сама художница проведет интенсив для молодых профессионалов.
Часть сеансов на Большом фестивале мультфильмов будет благотворительной и потому бесплатной. Впервые на мероприятии представят секцию «Деловая программа» для работников индустрии.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на его сайте. БФМ пройдет не только оффлайн: онлайн-часть события запланирована с 7 по 16 ноября.