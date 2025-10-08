Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич
Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более 2000 чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек

На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран

В Москве с 24 октября по 5 ноября пройдет 12-й Большой фестиваль мультфильмов — международный смотр анимации. На нем покажут 400 киноработ из 35 стран, сообщили «Афише Daily» организаторы.

Фильмом открытия станет лента «Арко» Уго Биенвеню, которую спродюсировала Натали Портман. Она объединит подростковые приключения, научную фантастику, сказку, детектив, юмор и романтику.

Конкурсная программа фестиваля будет состоять из трех направлений: национальный конкурс, международные полнометражные фильмы и короткометражки. Киноработы оценит жюри, в которое войдут индийский режиссер Суреш Эриат и исследовательница анимации из Сербии Андрияна Ружич.

На фестивале покажут новый детский фильм Мишеля Гондри, создателя «Вечного сияния чистого разума» — «Майя, дай мне название». По словам организаторов, это «уютное кино, созданное режиссером почти „на коленке“».

За победу в конкурсе полных метра поборется всего один российский фильм — «Непокой» Леонида Шмелькова — загадочный и ироничный триллер о герое, застрявшем в провинциальном отеле.

В короткометражных программах представят «Алешеньку» Дмитрия Геллера, победившего на фестивале в Суздале, немецко-хорватскую ленту «Заноза в попе», французскую сказку «Ночные сапоги» в редкой технике игольчатого экрана.

Гости Большого фестиваля мультфильмов смогут посмотреть лучшие работы венгерских аниматоров, в том числе документальный полнометражный хит «Синий пеликан» Ласло Чаки.

Кроме того, организаторы подготовили ретроспективу екатеринбургского режиссера Нины Бисяриной. На фестивале также откроется выставка эскизов к ее работам. Сама художница проведет интенсив для молодых профессионалов.

Часть сеансов на Большом фестивале мультфильмов будет благотворительной и потому бесплатной. Впервые на мероприятии представят секцию «Деловая программа» для работников индустрии.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на его сайте. БФМ пройдет не только оффлайн: онлайн-часть события запланирована с 7 по 16 ноября.

