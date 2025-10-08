Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич

В возрасте 85 лет скончался театровед и ведущий отечественный шекспировед Алексей Бартошевич. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ректора Российского института театрального искусства Григория Заславского.
Бартошевич родился в Москве в 1939 году. Его отец — один из основателей театра «Современник» Вадим Шверубович, а дед — актер МХАТ Василий Качалов.
Бартошевич учился в ГИТИС на театроведческом факультете и там начал углубленно изучать творчество Уильяма Шекспира. Работам британского поэта и драматурга были посвящены дипломная, кандидатская и докторская диссертации Бартошевича.
С 1989 по 2020 год был главой Шекспировской комиссии при Совете по проблемам мировой культуры РАН. С 1996-го входил в исполком Международной шекспировской ассоциации.
В 1990-х Бартошевич начал работать на телевидении (в основном на канале «Культура»), где вел передачи о Шекспире и современных западных режиссерах.
Бартошевич ― лауреат многих премий, включая театральную премию «Чайка» (2004), актерскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро» (2011) и «Золотую маску» (2020). Последнюю ему вручили «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».