Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич

Фото: Агентство «Москва»

В возрасте 85 лет скончался театровед и ведущий отечественный шекспировед Алексей Бартошевич. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ректора Российского института театрального искусства Григория Заславского.

Бартошевич родился в Москве в 1939 году. Его отец — один из основателей театра «Современник» Вадим Шверубович, а дед — актер МХАТ Василий Качалов.

Бартошевич учился в ГИТИС на театроведческом факультете и там начал углубленно изучать творчество Уильяма Шекспира. Работам британского поэта и драматурга были посвящены дипломная, кандидатская и докторская диссертации Бартошевича. 

С 1989 по 2020 год был главой Шекспировской комиссии при Совете по проблемам мировой культуры РАН. С 1996-го входил в исполком Международной шекспировской ассоциации. 

В 1990-х Бартошевич начал работать на телевидении (в основном на канале «Культура»), где вел передачи о Шекспире и современных западных режиссерах. 

Бартошевич ― лауреат многих премий, включая театральную премию «Чайка» (2004), актерскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро» (2011) и «Золотую маску» (2020). Последнюю ему вручили «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

