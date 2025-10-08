Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»

Алишер Моргенштерн* на недавнем концерте в Мюнхене исполнил «Ничего на свете лучше нету» ― песню из мультфильма «Бременские музыканты». Слушатели не растерялись ― они принялись подпевать рэперу и двигаться в такт.
Видео с выступления выложила в инстаграме* @r.ksyushaaa. За сутки ролик набрал более 177 тыс. лайков. В комментариях удивляются тому, как сильно изменился артист за последнее время: «Расскажи нам о таком несколько лет назад — кто бы поверил?»
Многим понравился Моргенштерн в новом амплуа. Одна из пользовательниц сказала, что сошла бы с ума от счастья на этом концерте, ведь там соединились ее любимый мультик, любимая песня из детства и один из любимых артистов. Кто-то услышал в исполнении Моргенштерна «отголоски Горшка».
«Шанс послушать „Бременских музыкантов“ на концерте Моргенштерна в Мюнхене довольно мал, но никогда не равен нулю», ― констатирует другой комментарий.
В июне 2025 года Моргенштерн вышел из рехаба, в котором провел пять месяцев. Тогда он написал, что «понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять». В конце сентября рэпер анонсировал тур по Европе, который продлится 2 месяца и затронет 35 городов.
* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.