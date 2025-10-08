Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более 2000 чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек

Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»

Фото: @morgen_shtern

Алишер Моргенштерн* на недавнем концерте в Мюнхене исполнил «Ничего на свете лучше нету» ― песню из мультфильма «Бременские музыканты». Слушатели не растерялись ― они принялись подпевать рэперу и двигаться в такт. 

Видео с выступления выложила в инстаграме* @r.ksyushaaa. За сутки ролик набрал более 177 тыс. лайков. В комментариях удивляются тому, как сильно изменился артист за последнее время: «Расскажи нам о таком несколько лет назад — кто бы поверил?»

Видео: @r.ksyushaaa

Многим понравился Моргенштерн в новом амплуа. Одна из пользовательниц сказала, что сошла бы с ума от счастья на этом концерте, ведь там соединились ее любимый мультик, любимая песня из детства и один из любимых артистов. Кто-то услышал в исполнении Моргенштерна «отголоски Горшка». 

«Шанс послушать „Бременских музыкантов“ на концерте Моргенштерна в Мюнхене довольно мал, но никогда не равен нулю», ― констатирует другой комментарий. 

В июне 2025 года Моргенштерн вышел из рехаба, в котором провел пять месяцев. Тогда он написал, что «понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять». В конце сентября рэпер анонсировал тур по Европе, который продлится 2 месяца и затронет 35 городов.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.

