Издательский дом Condé Nast отказался от натурального меха в фотосессиях

Фото: Laura Chouette/Unsplash

Издательский дом Condé Nast, выпускающий журналы Vogue и Vanity Fair, отказался от использования натурального меха в фото- и видеоматериалах. Об этом написал Independent.

Condé Nast пообещал, что на страницах его изданий больше не будет меха — ни в редакционных материалах, ни в рекламе. Этого десятилетиями добивались защитники животных.

Только в последние девять месяцев активисты развернули масштабную кампанию против меха в фэшн-индустрии, инициированную Коалицией за остановку продажи меха. Они организовали более 100 протестов, целью которых стали руководители и редакторы Condé Nast, а также сотрудничающие с ними компании.

В конечном итоге издательский дом решился на изменения, которые ознаменуют новую эпоху в фэшн-журналистике. Против них в течение долгого времени выступала экс-главред Vogue Анна Винтур.

Винтур недавно покинула пост главного редактора журнала. Она осталась в Condé Nast в качестве глобального редакционного директора.

Движение против натурального меха в модном бизнесе зародилось еще в конце XIX века. Оно достигло пика в 1970-х. Активисты основали организацию PETA в 1980 году. Ее сторонниками стали в том числе знаменитости, такие как Шарлиз Терон, Пол Маккартни, Алиса Милано и другие.

Усилия активистов привели к тому, что бренд Calvin Klein отказался от меха в 1994 году. Его примеру последовали многие другие компании: Max Mara, Burberry, Prada, Chanel, Versace. Кроме того, власти ряда стран (Великобритании, Нидерландов, Австрии, Италии и Норвегии) признали животноводство с целью добычи меха незаконным.

Журнал Elle отказался от меха в 2021 году. Модный конгломерат Kering сделал это годом позднее. На сегодняшний день меховую промышленность поддерживает только LVMH, родительская компания таких брендов, как Fendi и Dior.

