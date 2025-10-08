Издательский дом Condé Nast отказался от натурального меха в фотосессиях

Только в последние девять месяцев активисты развернули масштабную кампанию против меха в фэшн-индустрии, инициированную Коалицией за остановку продажи меха. Они организовали более 100 протестов, целью которых стали руководители и редакторы Condé Nast, а также сотрудничающие с ними компании.