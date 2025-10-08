«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более двух тысяч чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo

«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20

Российский бренд «Два мяча» представил осенне-зимнюю коллекцию кед. Модели рассчитаны на температуры от +5 до –20 градусов. Ключевое нововведение — зимняя не скользящая подошва.

В коллекции представлено несколько особенно утепленных моделей, способных выдержать морозы до –20 градусов. Среди них — ботинки в стиле милитари Bubble Tech Boot, высокие городские кроссовки Bubble Sneaker Boot и ботинки из эко-кожи Bubble Snow Boot. У каждой модели — флисовая подкладка.

Есть и модели для менее суровой погоды: например, замшевые ретро-раннеры для температур около +5 градусов и кеды Diamond Base из искусственной кожи. В коллекции предлагаются как низкие, так и высокие силуэты, в том числе зимние версии уже знакомых фасонов, но теперь с утеплением.

Цветовая гамма выдержана в зимних тонах: коричневом, черном, сером, зеленом, синем и белом цветах. Дизайн дополнен темной резиновой подошвой и фурнитурой — металлической или пластиковой.

В начале сентября у «Двух мячей» и Ömankö вышла совместная модель кед Torn. Фасон такой же, как и у всех кед бренда, но резина изготовлена с потертостями, а ткань обуви состарена. Модель отличается удлиненным верхом, раскроенным язычком и дополнительной системой шнуровки.

