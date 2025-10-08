«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20

Российский бренд «Два мяча» представил осенне-зимнюю коллекцию кед. Модели рассчитаны на температуры от +5 до –20 градусов. Ключевое нововведение — зимняя не скользящая подошва.
В коллекции представлено несколько особенно утепленных моделей, способных выдержать морозы до –20 градусов. Среди них — ботинки в стиле милитари Bubble Tech Boot, высокие городские кроссовки Bubble Sneaker Boot и ботинки из эко-кожи Bubble Snow Boot. У каждой модели — флисовая подкладка.
Есть и модели для менее суровой погоды: например, замшевые ретро-раннеры для температур около +5 градусов и кеды Diamond Base из искусственной кожи. В коллекции предлагаются как низкие, так и высокие силуэты, в том числе зимние версии уже знакомых фасонов, но теперь с утеплением.
Цветовая гамма выдержана в зимних тонах: коричневом, черном, сером, зеленом, синем и белом цветах. Дизайн дополнен темной резиновой подошвой и фурнитурой — металлической или пластиковой.
В начале сентября у «Двух мячей» и Ömankö вышла совместная модель кед Torn. Фасон такой же, как и у всех кед бренда, но резина изготовлена с потертостями, а ткань обуви состарена. Модель отличается удлиненным верхом, раскроенным язычком и дополнительной системой шнуровки.