Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более двух тысяч чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo

Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Shot без указания источника информации сообщил, что Канье Уэст выступит в Москве. Телеграм-канал утверждает, что шоу запланировано на 8 декабря в Лужниках. За выступление Уэст якобы получит 1,2 млн долларов. По заверениям Shot, московский концерт Канье «на этот раз точно» будет. 

Через полчаса после этой новости Mash заявил, что выступления не будет. По сообщениям этого телеграм-канала, новость о «концерте в Москве на 8 декабря» написана на основе фейкового договора, который весь день рассылают по СМИ. 

«Очевидны признаки фотошопов, ООО „Промо Арена“ не существует, Джон Вэкслер не является членом команды Копатыча. И самое главное — имя Канье Уэста. Который не Kanye West, а Kanye Ye», ― написал телеграм-канал.

Mash и Shot принадлежат одному медиахолдингу — News Media Holding, куда входят также таблоиды Life и Super.

В прошлом году телеграм-каналы несколько раз сообщали о скором концерте Канье в Москве. В мае об этом писал Mash, а в июле ― Baza. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.  

Рэпер прошлым летом приезжал в российскую столицу — но не ради выступления, а на юбилей Гоши Рубчинского, который тогда возглавлял отдел дизайна Yeezy. В феврале 2025-го российский дизайнер прекратил сотрудничество с Уэстом. 

