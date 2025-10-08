Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались

Shot без указания источника информации сообщил, что Канье Уэст выступит в Москве. Телеграм-канал утверждает, что шоу запланировано на 8 декабря в Лужниках. За выступление Уэст якобы получит 1,2 млн долларов. По заверениям Shot, московский концерт Канье «на этот раз точно» будет.
Через полчаса после этой новости Mash заявил, что выступления не будет. По сообщениям этого телеграм-канала, новость о «концерте в Москве на 8 декабря» написана на основе фейкового договора, который весь день рассылают по СМИ.
«Очевидны признаки фотошопов, ООО „Промо Арена“ не существует, Джон Вэкслер не является членом команды Копатыча. И самое главное — имя Канье Уэста. Который не Kanye West, а Kanye Ye», ― написал телеграм-канал.
Mash и Shot принадлежат одному медиахолдингу — News Media Holding, куда входят также таблоиды Life и Super.