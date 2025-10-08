В Узбекистане сократят более двух тысяч чиновников из‑за ИИ

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo

В Узбекистане сократят более двух тысяч чиновников из‑за ИИ

Из‑за внедрения искусственного интеллекта в Узбекистане к 1 ноября сократят более 2000 чиновников. Об этом пишет РБК со ссылкой на указ главы республики Шавката Мирзиёева.

Согласно документу, в системе исполнительной власти уволят 2141 человека. Больше всего сокращений проведут в налоговом комитете республики — там лишат работы 498 сотрудников. В министерстве водного хозяйства — 224, сельского хозяйства — 200, занятости и сокращения бедности — 163. Из указа следует, что Минзанятости совместно с Федерацией профсоюзов Узбекистана будут содействовать в трудоустройстве оставшихся без занятости работников.

В Москве недавно суд восстановил на работе москвичку, лишенную должности из‑за ИИ. C 2024 года в обществе «Алиса» внедрили нейротехнологии, которые позволили заменить работу людей, включая функции категорийного менеджера. В связи с этим женщине предложили перейти на двухчасовой рабочий день со снижением заработной платы.

