В Узбекистане сократят более двух тысяч чиновников из‑за ИИ

Согласно документу, в системе исполнительной власти уволят 2141 человека. Больше всего сокращений проведут в налоговом комитете республики — там лишат работы 498 сотрудников. В министерстве водного хозяйства — 224, сельского хозяйства — 200, занятости и сокращения бедности — 163. Из указа следует, что Минзанятости совместно с Федерацией профсоюзов Узбекистана будут содействовать в трудоустройстве оставшихся без занятости работников.
В Москве недавно суд восстановил на работе москвичку, лишенную должности из‑за ИИ. C 2024 года в обществе «Алиса» внедрили нейротехнологии, которые позволили заменить работу людей, включая функции категорийного менеджера. В связи с этим женщине предложили перейти на двухчасовой рабочий день со снижением заработной платы.