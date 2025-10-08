В Узбекистане сократят более двух тысяч чиновников из‑за ИИ

Согласно документу, в системе исполнительной власти уволят 2141 человека. Больше всего сокращений проведут в налоговом комитете республики — там лишат работы 498 сотрудников. В министерстве водного хозяйства — 224, сельского хозяйства — 200, занятости и сокращения бедности — 163. Из указа следует, что Минзанятости совместно с Федерацией профсоюзов Узбекистана будут содействовать в трудоустройстве оставшихся без занятости работников.