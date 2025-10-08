Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии

Пожилые люди, которые активно пользуются интернетом, менее склонны к депрессии и дольше сохраняют когнитивные способности, показало исследование китайских ученых. Результаты опубликовали в Journal of Psychiatric Research. Основные тезисы пересказало издание PsyPost.
Исследование длилось девять лет, в нем приняли участие около 10 тыс. человек в возрасте от 45 лет. Сбор данных проходил в четыре этапа с 2011 по 2020 год. Участников разделили на две группы — полностью исключенных из цифровой среды и тех, кто был в нее включен. Последние общались в чатах, читали новости, смотрели видео, заходили в онлайн-банк и выполняли другие действия онлайн.
Участники, пользовавшиеся интернетом, в среднем демонстрировали более высокий уровень когнитивной активности. У них была лучше развита память, способность к планированию и многозадачность.
Поскольку в современном мире интернет стал ключевым каналом для поддержания социальных связей, отсутствие доступа к нему может усугублять чувство изоляции у пожилых людей. Оно, в свою очередь, не только способствует когнитивным нарушениям, но и связано с симптомами депрессии.
Результаты, однако, демонстрируют скорее корреляцию, чем однозначную причинно-следственную связь. Возможно, активность в сети действительно стимулирует мозговую деятельность и помогает поддерживать социальные связи. Но может быть наоборот: снижение когнитивных функций и депрессивные эпизоды мешают пожилым людям осваивать новые технологии.