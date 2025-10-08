Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
В Узбекистане сократят более двух тысяч чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo

Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии

Фото: Freepik/Freepik

Пожилые люди, которые активно пользуются интернетом, менее склонны к депрессии и дольше сохраняют когнитивные способности, показало исследование китайских ученых. Результаты опубликовали в Journal of Psychiatric Research. Основные тезисы пересказало издание PsyPost.

Исследование длилось девять лет, в нем приняли участие около 10 тыс. человек в возрасте от 45 лет. Сбор данных проходил в четыре этапа с 2011 по 2020 год. Участников разделили на две группы — полностью исключенных из цифровой среды и тех, кто был в нее включен. Последние общались в чатах, читали новости, смотрели видео, заходили в онлайн-банк и выполняли другие действия онлайн.

Участники, пользовавшиеся интернетом, в среднем демонстрировали более высокий уровень когнитивной активности. У них была лучше развита память, способность к планированию и многозадачность.

Поскольку в современном мире интернет стал ключевым каналом для поддержания социальных связей, отсутствие доступа к нему может усугублять чувство изоляции у пожилых людей. Оно, в свою очередь, не только способствует когнитивным нарушениям, но и связано с симптомами депрессии.

Результаты, однако, демонстрируют скорее корреляцию, чем однозначную причинно-следственную связь. Возможно, активность в сети действительно стимулирует мозговую деятельность и помогает поддерживать социальные связи. Но может быть наоборот: снижение когнитивных функций и депрессивные эпизоды мешают пожилым людям осваивать новые технологии.

