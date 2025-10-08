Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков

Из мемуаров Оззи Осборна стало известно, что звезда ситкома «Друзья» Мэттью Перри приходил домой к рок-звезде ради встреч анонимных алкоголиков. Об этом написал US Magazine.
Перри посетил дом Осборна незадолго до смерти. «По крайней мере, так мне рассказывала жена. Самый веселый и талантливый парень. И он так старался не сбиться с пути», — написал Оззи в книге.
Музыкант отметил, что был убит горем, когда узнал о кончине актера. Перри умер от передозировки кетамина в возрасте 54 лет в октябре 2023 года.
«Однажды он услышал, как его зависимость твердит ему, что можно накуриться, и все — игра окончена. Мне стало так грустно, когда сказали, что его нашли в джакузи, без сознания, с кетамином в организме. Он сделал все, чтобы оставаться чистым. Но этого оказалось недостаточно», — поделился Осборн.
Он вспомнил в мемуарах, что сам пробовал кетамин, чтобы освободиться от других зависимостей. Но как только почувствовал «очень небольшое, но несомненное изменение сознания», немедленно прекратил прием препарата.
Сам Оззи скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. В последние годы он перенес несколько операций на позвоночнике и долгое восстановление. Проводить Князя Тьмы в последний путь пришли десятки тысяч фанатов. Как прошла церемония прощания с Осборном, мы рассказывали здесь.