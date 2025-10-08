Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более двух тысяч чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo

Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков

Фото: David M. Benett / Getty Images

Из мемуаров Оззи Осборна стало известно, что звезда ситкома «Друзья» Мэттью Перри приходил домой к рок-звезде ради встреч анонимных алкоголиков. Об этом написал US Magazine.

Перри посетил дом Осборна незадолго до смерти. «По крайней мере, так мне рассказывала жена. Самый веселый и талантливый парень. И он так старался не сбиться с пути», — написал Оззи в книге.

Музыкант отметил, что был убит горем, когда узнал о кончине актера. Перри умер от передозировки кетамина в возрасте 54 лет в октябре 2023 года.

«Однажды он услышал, как его зависимость твердит ему, что можно накуриться, и все — игра окончена. Мне стало так грустно, когда сказали, что его нашли в джакузи, без сознания, с кетамином в организме. Он сделал все, чтобы оставаться чистым. Но этого оказалось недостаточно», — поделился Осборн.

Он вспомнил в мемуарах, что сам пробовал кетамин, чтобы освободиться от других зависимостей. Но как только почувствовал «очень небольшое, но несомненное изменение сознания», немедленно прекратил прием препарата.

Сам Оззи скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. В последние годы он перенес несколько операций на позвоночнике и долгое восстановление. Проводить Князя Тьмы в последний путь пришли десятки тысяч фанатов. Как прошла церемония прощания с Осборном, мы рассказывали здесь.

Расскажите друзьям