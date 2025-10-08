Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров

В исследовании описан случай, который произошел с тремя жителями из разных городов индийского штата Западная Бенгалия. На протяжении трех лет они каждый день вместе играли по сети. Впоследствии у них развился общий бред преследования. Геймеры стали верить, что некие организации установили за ними слежку с помощью искусственного интеллекта.
Первым за психиатрической помощью обратился мужчина, который и стал источником бредовых мыслей для группы. Специалисты связались с его приятелями. Всем троим поставили диагноз «индуцированное бредовое расстройство».
«У индуктора наблюдался тяжелый паранойяльный синдром, бред цифрового преследования и бессонница. Реципиенты начали разделять эти убеждения, у них проявлялась социальная изоляция и психологическая зависимость от индуктора», — говорится в исследовании.
По данным авторов исследования, это первый документально подтвержденный случай общего психоза у людей, которые общались онлайн. Каждому из мужчин назначили антипсихотические препараты и предписали ограничить на время онлайн-коммуникацию друг с другом. «Через два-три месяца у пациентов было достигнуто симптоматическое улучшение с частичным восстановлением утраченных социальных связей», — указано в статье.