В исследовании описан случай, который произошел с тремя жителями из разных городов индийского штата Западная Бенгалия. На протяжении трех лет они каждый день вместе играли по сети. Впоследствии у них развился общий бред преследования. Геймеры стали верить, что некие организации установили за ними слежку с помощью искусственного интеллекта.