Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более двух тысяч чиновников из‑за ИИ
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo

Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров

Фото: Florian Olivo/Unsplash

Специалисты в Индии описали случай группового бреда у геймеров, которые общались онлайн. Об этом пишет РБК со ссылкой на научную статью в медицинском журнале Consortium Psychiatriсum.

В исследовании описан случай, который произошел с тремя жителями из разных городов индийского штата Западная Бенгалия. На протяжении трех лет они каждый день вместе играли по сети. Впоследствии у них развился общий бред преследования. Геймеры стали верить, что некие организации установили за ними слежку с помощью искусственного интеллекта.

Первым за психиатрической помощью обратился мужчина, который и стал источником бредовых мыслей для группы. Специалисты связались с его приятелями. Всем троим поставили диагноз «индуцированное бредовое расстройство».

«У индуктора наблюдался тяжелый паранойяльный синдром, бред цифрового преследования и бессонница. Реципиенты начали разделять эти убеждения, у них проявлялась социальная изоляция и психологическая зависимость от индуктора», — говорится в исследовании.

По данным авторов исследования, это первый документально подтвержденный случай общего психоза у людей, которые общались онлайн. Каждому из мужчин назначили антипсихотические препараты и предписали ограничить на время онлайн-коммуникацию друг с другом. «Через два-три месяца у пациентов было достигнуто симптоматическое улучшение с частичным восстановлением утраченных социальных связей», — указано в статье.

