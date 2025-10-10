За год ассортимент сервиса Ultima «Яндекс Маркета» вырос до 3,5 млн товаров

Всего в сервисе представлено более 1300 брендов из разных ценовых сегментов. Покупатели активно выбирают как люксовые товары, например, от Miu Miu, Acne Studios и Saint Laurent, так и культовые кроссовки Nike и Salomon, а также вещи локальных брендов: Гоши Рубчинского, Ushatava и Madfrenzy. Весь ассортимент проходит проверку подлинности службой качества «Маркета», а для его формирования Ultima привлекает официальных дистрибьюторов, концепт-сторы и мультибрендовые магазины.