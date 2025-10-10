За год ассортимент сервиса Ultima «Яндекс Маркета» вырос до 3,5 млн товаров

«Яндекс Маркет» подвел итоги первого года работы премиального сервиса Ultima, в котором представлены одежда, обувь, аксессуары, бьюти-продукты, товары для дома и техника. За это время ассортимент проекта увеличился с 250 тыс. товаров до более 3,5 млн позиций, сообщила компания «Афише Daily». Сервис также расширил географию и ускорил международную доставку в два раза — товары из-за рубежа приезжают в среднем за 13 дней.
Особенность сервиса — наличие редких товаров, не представленных в России. Наибольшим спросом в III квартале 2025 года пользовались пальто и куртки — их продажи выросли в пять раз по сравнению с I кварталом. В три раза чаще стали покупать кроссовки, кеды, толстовки и футболки.
Всего в сервисе представлено более 1300 брендов из разных ценовых сегментов. Покупатели активно выбирают как люксовые товары, например, от Miu Miu, Acne Studios и Saint Laurent, так и культовые кроссовки Nike и Salomon, а также вещи локальных брендов: Гоши Рубчинского, Ushatava и Madfrenzy. Весь ассортимент проходит проверку подлинности службой качества «Маркета», а для его формирования Ultima привлекает официальных дистрибьюторов, концепт-сторы и мультибрендовые магазины.
Сегодня в Москве доступна экспресс-доставка товара за 1–4 часа. Для возврата товаров в Москве и Петербурге действует услуга доставки по клику: курьер приезжает в течение 15–30 минут после оформления заявки.