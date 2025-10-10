За год ассортимент сервиса Ultima «Яндекс Маркета» вырос до 3,5 млн товаров

Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Гвен Стефани воссоединится с No Doubt ради серии концертов в Лас-Вегасе
Умер певец и бас-гитарист The Moody Blues Джон Лодж
Синтия Эриво озвучит главную героиню мультфильма «Злые феи» от студии Warner Bros.
Telegram начал рассылать предупреждение о «конце свободного интернета», которое ведет на пост Дурова
Американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом, пересадив ей крыло сородича
Самая маленькая квартира на вторичном рынке РФ продается в Москве. Ее площадь ― 8 «квадратов»
Apple TV+ объявил дату выхода второго сезона драмы «Капли Бога»
В продаже появился кубик Рубика с 24 экранами. На нем можно играть в судоку и Cut the Rope
В России почти вдвое вырос спрос на отдых в сельской местности осенью 2025 года
В Госдуме предложили ограничить число кошек и собак в квартире
Ученые: у собак может развиться зависимость от игрушек
ФИФА рассматривает перенос ЧМ на другое время года
Российский бренд Face Code закрывает магазины через год после запуска
Джефф Бриджес вернулся к образу из «Большого Лебовски» и призвал мир «просто расслабиться»
Билли Айлиш создала собственную колоду Uno с необычными правилами
Дуа Липа пригласила на сцену Гвен Стефани и спела с ней «Don’t Speak»
Пес Инди из «Глазами пса» призывает «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
Песня Тейлор Свифт «Father Figure» навеяна Логаном Роем из сериала «Наследники»
Суд отклонил иск Дрейка против Universal Music Group из‑за трека Кендрика Ламара «Not Like Us»
Новый фильм по Minecraft выйдет в 2027 году. Режиссером снова станет Джаред Хесс
Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии
Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе
Жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сыграет Миа МакКенна-Брюс
Крис Пратт доказывает непричастность к убийству жены в трейлере «Милосердия» Тимура Бекмамбетова
Брэдли Купер сыграет с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса

За год ассортимент сервиса Ultima «Яндекс Маркета» вырос до 3,5 млн товаров

Фото: пресс-служба Яндекс Маркета

«Яндекс Маркет» подвел итоги первого года работы премиального сервиса Ultima, в котором представлены одежда, обувь, аксессуары, бьюти-продукты, товары для дома и техника. За это время ассортимент проекта увеличился с 250 тыс. товаров до более 3,5 млн позиций, сообщила компания «Афише Daily». Сервис также расширил географию и ускорил международную доставку в два раза — товары из-за рубежа приезжают в среднем за 13 дней.

Особенность сервиса — наличие редких товаров, не представленных в России. Наибольшим спросом в III квартале 2025 года пользовались пальто и куртки — их продажи выросли в пять раз по сравнению с I кварталом. В три раза чаще стали покупать кроссовки, кеды, толстовки и футболки.

1/4
© Пресс-служба «Яндекс Маркета»
2/4
© Пресс-служба Яндекс Маркета
3/4
© Пресс-служба Яндекс Маркета
4/4
© Пресс-служба Яндекс Маркета

Всего в сервисе представлено более 1300 брендов из разных ценовых сегментов. Покупатели активно выбирают как люксовые товары, например, от Miu Miu, Acne Studios и Saint Laurent, так и культовые кроссовки Nike и Salomon, а также вещи локальных брендов: Гоши Рубчинского, Ushatava и Madfrenzy. Весь ассортимент проходит проверку подлинности службой качества «Маркета», а для его формирования Ultima привлекает официальных дистрибьюторов, концепт-сторы и мультибрендовые магазины.

Сегодня в Москве доступна экспресс-доставка товара за 1–4 часа. Для возврата товаров в Москве и Петербурге действует услуга доставки по клику: курьер приезжает в течение 15–30 минут после оформления заявки.

Расскажите друзьям