Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более двух тысяч чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo

Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года

Фото: Guinness World Records

Самая продолжительная партия в настольную ролевую игру Dungeons and Dragons длится уже 43 года. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Партия началась 25 апреля 1982-го, когда два подростка из небольшого канадского города Борден ― Джефф Голдинг и Роберт Уордхо― решили опробовать сравнительно новую тогда фэнтезийную ролевую игру.

Мальчиков так увлек процесс, что они решили продолжить кампанию. С тех пор игра никогда не прерывалась больше чем на пару недель. Обычно проходит по два-три сеанса в неделю. Сейчас в игре активны около 60 участников, но за столом собираются по пять-восемь человек. 

По оценкам Уордхо (ныне профессора истории в Университете Западного Онтарио), с момента начала через кампанию прошло около 500 персонажей, а внутриигровое время охватило более четырех столетий. 

© Guinness World Records

Вся обстановка подвала Роберта теперь посвящена Dungeons and Dragons. Помимо большого зала, где проходят сессии, есть мастерская для покраски миниатюр и кладовые, где хранится все, что может понадобиться рассказчику. Там стоят огромные модульные макеты городов, представляющие разные исторические эпохи и культуры, ландшафты — от пустынь до заснеженных гор — и грандиозные декорации: древние разрушенные храмы, гладиаторские арены, замки.

По оценкам Уордхо, у него около 30 тыс. вручную раскрашенных миниатюр. Благодаря им можно устроить любую сцену — от схватки с ордой жалких кобольдов до битвы с гигантским многоголовым драконом.

© Guinness World Records

Следуя совету из вступления к AD&D (написанного соавтором игры Гэри Гайгексом), Роберт начал модифицировать правила под себя. Он убрал все, что тормозило бои, придумал собственные системы прокачки персонажей и — по мере роста кампании — добавил новые классы, врагов и игровые механики.

Чтобы игроки не выпадали из процесса, даже если не могут играть долго, Уордхо придумал целую систему. После каждой сессии один из игроков пишет отчет партии, который рассылается остальным. Создан отдельный сайт, где собраны десятилетия игровых данных. Игроки часто прилетают в гости к Роберту ради игровой встречи, но иногда участвуют и онлайн. 

