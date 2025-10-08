Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года

Самая продолжительная партия в настольную ролевую игру Dungeons and Dragons длится уже 43 года. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Партия началась 25 апреля 1982-го, когда два подростка из небольшого канадского города Борден ― Джефф Голдинг и Роберт Уордхо― решили опробовать сравнительно новую тогда фэнтезийную ролевую игру.
Мальчиков так увлек процесс, что они решили продолжить кампанию. С тех пор игра никогда не прерывалась больше чем на пару недель. Обычно проходит по два-три сеанса в неделю. Сейчас в игре активны около 60 участников, но за столом собираются по пять-восемь человек.
По оценкам Уордхо (ныне профессора истории в Университете Западного Онтарио), с момента начала через кампанию прошло около 500 персонажей, а внутриигровое время охватило более четырех столетий.
Вся обстановка подвала Роберта теперь посвящена Dungeons and Dragons. Помимо большого зала, где проходят сессии, есть мастерская для покраски миниатюр и кладовые, где хранится все, что может понадобиться рассказчику. Там стоят огромные модульные макеты городов, представляющие разные исторические эпохи и культуры, ландшафты — от пустынь до заснеженных гор — и грандиозные декорации: древние разрушенные храмы, гладиаторские арены, замки.
По оценкам Уордхо, у него около 30 тыс. вручную раскрашенных миниатюр. Благодаря им можно устроить любую сцену — от схватки с ордой жалких кобольдов до битвы с гигантским многоголовым драконом.
Следуя совету из вступления к AD&D (написанного соавтором игры Гэри Гайгексом), Роберт начал модифицировать правила под себя. Он убрал все, что тормозило бои, придумал собственные системы прокачки персонажей и — по мере роста кампании — добавил новые классы, врагов и игровые механики.
Чтобы игроки не выпадали из процесса, даже если не могут играть долго, Уордхо придумал целую систему. После каждой сессии один из игроков пишет отчет партии, который рассылается остальным. Создан отдельный сайт, где собраны десятилетия игровых данных. Игроки часто прилетают в гости к Роберту ради игровой встречи, но иногда участвуют и онлайн.