Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве будет снесен
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах

Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle

Фото: @jimmyfallon

Американский канал NBC совместно с телеведущим Джимми Фэллоном работает над пилотным эпизодом игрового шоу по мотивам головоломки Wordle, сообщает Deadline.

Ведущей станет Саванна Гатри, известная по ток-шоу: «White House Correspondent», «Today», «Chief Legal Analyst» и «Macy’s Thanksgiving Day Parade». Съемки пройдут в Великобритании.

Wordle — браузерная игра, созданная Джошем Уордлом. В ней игроку необходимо отгадать слово из пяти букв с шести попыток. Загаданное слово каждый день меняется. Буква загорается зеленым, если она присутствует в слове и находится на верном месте. Если буква в слове есть, но она не на том месте, то она окрашивается желтым. В 2022 году Wordle приобрела компания The New York Times.

В России создали русскоязычный аналог Wordle — игру «Вордли». Механика полностью повторяет оригинал, но слова даны на русском.

Видео: @biancagillys

Недавно на шоу Джимми Фэллона вживую спели актрисы озвучки мультфильма Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» — Арден Чо, Мей Хонг, Ю Чжи Ен. Они исполнили песню «Golden» —рекордсмена Billboard Hot 100 и чартов Spotify.

