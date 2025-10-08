Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle

Wordle — браузерная игра, созданная Джошем Уордлом. В ней игроку необходимо отгадать слово из пяти букв с шести попыток. Загаданное слово каждый день меняется. Буква загорается зеленым, если она присутствует в слове и находится на верном месте. Если буква в слове есть, но она не на том месте, то она окрашивается желтым. В 2022 году Wordle приобрела компания The New York Times.