Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle

Американский канал NBC совместно с телеведущим Джимми Фэллоном работает над пилотным эпизодом игрового шоу по мотивам головоломки Wordle, сообщает Deadline.
Ведущей станет Саванна Гатри, известная по ток-шоу: «White House Correspondent», «Today», «Chief Legal Analyst» и «Macy’s Thanksgiving Day Parade». Съемки пройдут в Великобритании.
Wordle — браузерная игра, созданная Джошем Уордлом. В ней игроку необходимо отгадать слово из пяти букв с шести попыток. Загаданное слово каждый день меняется. Буква загорается зеленым, если она присутствует в слове и находится на верном месте. Если буква в слове есть, но она не на том месте, то она окрашивается желтым. В 2022 году Wordle приобрела компания The New York Times.
В России создали русскоязычный аналог Wordle — игру «Вордли». Механика полностью повторяет оригинал, но слова даны на русском.
Недавно на шоу Джимми Фэллона вживую спели актрисы озвучки мультфильма Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» — Арден Чо, Мей Хонг, Ю Чжи Ен. Они исполнили песню «Golden» —рекордсмена Billboard Hot 100 и чартов Spotify.