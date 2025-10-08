Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
В России собираются ограничить работу карт Visa и Mastercard

В России необходимо ограничить работу карт с истекшим сроком годности, поскольку с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных систем (Visa и Mastercard) перестали действовать во всех таких картах. Об этом в интервью РБК сказал гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

Сейчас НСПК формирует общее мнение рынка, чтобы представить его Банку России. В частности банки должны обозначить, какими могут быть сроки вывода карт из оборота. 

«Это именно просроченные карты. Это не про ограничение срока действия карт, а про возврат к модели, когда карты были срочными. Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет», ― отметил Дубынин. 

В 2022 году после ухода из страны международных платежных систем российские банки продлили работу карт Visa и Mastercard сверх срока их годности. Однако в июле 2025 года Центробанк сообщил, что планирует ограничить период действия карт с истекшим сроком. 

«Банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, количество и доля этих карт неуклонно снижается. Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует различным фродным [мошенническим] операциям», — поясняла директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

