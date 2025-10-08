Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут 400 киноработ из 35 стран
Умер один из крупнейших шекспироведов Алексей Бартошевич
Моргенштерн* спел на концерте песню из «Бременских музыкантов»
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более 2000 чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными

В ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard не будут блокировать в России

Обновлено сегодня в 16:14

Карты Visa и Mastercard продолжат работать в России, сказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, резких шагов по отключению этих карт не будет.

«Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты», ― цитирует ее слова ТАСС.

Бакина отметила, что работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота проводится с 2022 года.

В России необходимо ограничить работу карт с истекшим сроком годности, поскольку с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных систем (Visa и Mastercard) перестали действовать во всех таких картах. Об этом в интервью РБК сказал гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

Сейчас НСПК формирует общее мнение рынка, чтобы представить его Банку России. В частности банки должны обозначить, какими могут быть сроки вывода карт из оборота. 

«Это именно просроченные карты. Это не про ограничение срока действия карт, а про возврат к модели, когда карты были срочными. Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет», ― отметил Дубынин. 

В 2022 году после ухода из страны международных платежных систем российские банки продлили работу карт Visa и Mastercard сверх срока их годности. Однако в июле 2025 года Центробанк сообщил, что планирует ограничить период действия карт с истекшим сроком. 

«Банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, количество и доля этих карт неуклонно снижается. Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует различным фродным [мошенническим] операциям», — поясняла директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

