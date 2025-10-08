В ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard не будут блокировать в России

Обновлено сегодня в 16:14

Карты Visa и Mastercard продолжат работать в России, сказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, резких шагов по отключению этих карт не будет.

«Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты», ― цитирует ее слова ТАСС.

Бакина отметила, что работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота проводится с 2022 года.