Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более двух тысяч чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo

Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»

Фото: пресс-служба Okko

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба», который стал спин-оффом проекта о приключениях Манюни. Об этом пресс-служба компании сообщила «Афише Daily».

В сериале будет двадцать эпизодов, половина из которых начнет выходить уже в этом году. Проект расскажет о детстве бабушки Розы Иосифовны. Создатели решили отправиться в ее прошлое, чтобы погрузиться в удивительные приключения 9-летней Розочки Шац, ее сестры Фаи и друга Гамлета. События сюжета развиваются в первой половине ХХ века.

Фото: пресс-служба Okko

Все истории основаны на произведениях Наринэ Абгарян и адаптированы при ее участии сценаристами Нарой Акобян, Гайком Асатряном, Оксаной Серопян, а также Дарьей Пономаренко, Жанной Карганян, Иоанной Петш и Марией Мзоковой. Генеральными продюсерами сериала выступили братья Гевонд и Сарик Андреасяны вместе с Сергеем Шишкиным, Гавриилом Гордеевым и Эльвирой Дмитриевской. Режиссером сериала стал Арман Марутян, а оператором-постановщиком — Мкртич Бароян.

Роли в сериале исполнят Алина Хадарцева, Марина Овсепян, Вова Арутюнян, Николай Аветисян, Анна Манучарян, Айарпи Зурначян, Арсен Микаэлян, Катя Темнова, Карина Каграманян, Карине Мнацаканян, Джульетта Степанян, Ара Саргсян, Ира Арутюнян, Ишхан Гарибян, Гош Киракосян, Мгер Григорян, Лиза Акопян, Саргис Хачатрян, Нина Титанян, Лиана Карапетян и другие.

