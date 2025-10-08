Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»

В сериале будет двадцать эпизодов, половина из которых начнет выходить уже в этом году. Проект расскажет о детстве бабушки Розы Иосифовны. Создатели решили отправиться в ее прошлое, чтобы погрузиться в удивительные приключения 9-летней Розочки Шац, ее сестры Фаи и друга Гамлета. События сюжета развиваются в первой половине ХХ века.