Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба», который стал спин-оффом проекта о приключениях Манюни. Об этом пресс-служба компании сообщила «Афише Daily».
В сериале будет двадцать эпизодов, половина из которых начнет выходить уже в этом году. Проект расскажет о детстве бабушки Розы Иосифовны. Создатели решили отправиться в ее прошлое, чтобы погрузиться в удивительные приключения 9-летней Розочки Шац, ее сестры Фаи и друга Гамлета. События сюжета развиваются в первой половине ХХ века.
Все истории основаны на произведениях Наринэ Абгарян и адаптированы при ее участии сценаристами Нарой Акобян, Гайком Асатряном, Оксаной Серопян, а также Дарьей Пономаренко, Жанной Карганян, Иоанной Петш и Марией Мзоковой. Генеральными продюсерами сериала выступили братья Гевонд и Сарик Андреасяны вместе с Сергеем Шишкиным, Гавриилом Гордеевым и Эльвирой Дмитриевской. Режиссером сериала стал Арман Марутян, а оператором-постановщиком — Мкртич Бароян.
Роли в сериале исполнят Алина Хадарцева, Марина Овсепян, Вова Арутюнян, Николай Аветисян, Анна Манучарян, Айарпи Зурначян, Арсен Микаэлян, Катя Темнова, Карина Каграманян, Карине Мнацаканян, Джульетта Степанян, Ара Саргсян, Ира Арутюнян, Ишхан Гарибян, Гош Киракосян, Мгер Григорян, Лиза Акопян, Саргис Хачатрян, Нина Титанян, Лиана Карапетян и другие.