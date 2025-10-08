Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»

Бренд Vivienne Westwood и художница Ай Ядзава представят коллаборацию в честь 25-летия манги «Нана». Об этом пишет Cosmopolitan.
Специальное совместное издание поступит в продажу 30 октября в США, Великобритании и бутиках марки. Стоимость выпуска составит 25 долларов (около 2000 рублей). Он выйдет с обложкой, на которой главные героини появятся в образах Vivienne Westwood. Ранее поклонники встречали в «Нане» образы, навеянные этим модным домом.
В центре сюжета манги — Нана Комацу и Нана Осаки, две девушки с одинаковым именем, которые случайно сталкиваются в поезде. Комацу едет к своему парню, а Осаки мечтает стать рок-певицей и добиться успеха с группой Black Stones. Позже они становятся соседками по квартире в Токио и вместе проходят через трудности.