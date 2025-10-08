Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Shot утверждает, что Канье Уэст выступит в Москве. Прошлые такие сообщения ни разу не подтверждались
Мэттью Перри перед смертью приходил домой к Оззи Осборну на встречу анонимных алкоголиков
«Два мяча» выпустили кеды для температур от +5 до –20
Пожилые люди, пользующиеся интернетом, менее склонны к депрессии
В Узбекистане сократят более двух тысяч чиновников из‑за ИИ
Индийские психиатры впервые выявили случай группового бреда у геймеров
Okko представил тизер-постер нового сериала «Манюня: Детство Ба»
Самая долгая партия в Dungeons and Dragons длится уже 43 года
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве cнесут
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo

Vivienne Westwood анонсировал коллаборацию с мангой «Нана»

Иллюстрация: Vivienne Westwood

Бренд Vivienne Westwood и художница Ай Ядзава представят коллаборацию в честь 25-летия манги «Нана». Об этом пишет Cosmopolitan.

Специальное совместное издание поступит в продажу 30 октября в США, Великобритании и бутиках марки. Стоимость выпуска составит 25 долларов (около 2000 рублей). Он выйдет с обложкой, на которой главные героини появятся в образах Vivienne Westwood. Ранее поклонники встречали в «Нане» образы, навеянные этим модным домом.

© Vivienne Westwood

В центре сюжета манги — Нана Комацу и Нана Осаки, две девушки с одинаковым именем, которые случайно сталкиваются в поезде. Комацу едет к своему парню, а Осаки мечтает стать рок-певицей и добиться успеха с группой Black Stones. Позже они становятся соседками по квартире в Токио и вместе проходят через трудности.

