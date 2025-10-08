Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Джимми Фэллон запустит ТВ-шоу с игрой Wordle
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»
Danone в России переименовали в «Логику молока»
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве будет снесен
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов

Иллюстрация: @nobelprize

Нобелевскую премию по химии в 2025 году присудили Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М.Яги. Ее вручили за разработку металлоорганических каркасов.

«Эти конструкции — металлоорганические каркасы — могут использоваться для сбора воды из воздуха в пустыне, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию по медицине ранее в этом году получили Мэри Э.Бранкоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагути за исследование периферической иммунологической толерантности. Лауреатами премии по физике стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон М.Мартинис за открытие квантового туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи.

В 2024 году премию по химии вручили за изучение белков. Награду разделили на две части: одну отдали Дэвиду Бейкеру за создание новых видов белков, а вторую — Демису Хассабису и Джону М.Джамперу за предсказание структуры белков.

