Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов

Нобелевскую премию по химии в 2025 году присудили Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М.Яги. Ее вручили за разработку металлоорганических каркасов.
«Эти конструкции — металлоорганические каркасы — могут использоваться для сбора воды из воздуха в пустыне, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.
Нобелевскую премию по медицине ранее в этом году получили Мэри Э.Бранкоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагути за исследование периферической иммунологической толерантности. Лауреатами премии по физике стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон М.Мартинис за открытие квантового туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи.
В 2024 году премию по химии вручили за изучение белков. Награду разделили на две части: одну отдали Дэвиду Бейкеру за создание новых видов белков, а вторую — Демису Хассабису и Джону М.Джамперу за предсказание структуры белков.