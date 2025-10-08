Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов

Нобелевскую премию по медицине ранее в этом году получили Мэри Э.Бранкоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагути за исследование периферической иммунологической толерантности. Лауреатами премии по физике стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон М.Мартинис за открытие квантового туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи.