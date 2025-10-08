«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»

Он прокомментировал это так: «Немного не понял, почему „Лермонтов“ Бакура Бакурадзе на Letterboxd переведен как „Лермонтов: Судный день“ (возможно, это ассиметричный ответ англоязычных прокатчиков на „Омен. Реинкарнация“), но в любом случае рад буду увидеть Михаила Юрьевича в составе следующих „Мстителей“».