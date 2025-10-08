Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
«Лермонтова» Бакура Бакурадзе перевели на английский с подзаголовком «Судный день»

В зарубежном прокате фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов» получил название «Lermontov. Doomsday». На это обратил внимание Даулет Жанайдаров в личном телеграм-канале.

Он прокомментировал это так: «Немного не понял, почему „Лермонтов“ Бакура Бакурадзе на Letterboxd переведен как „Лермонтов: Судный день“ (возможно, это ассиметричный ответ англоязычных прокатчиков на „Омен. Реинкарнация“), но в любом случае рад буду увидеть Михаила Юрьевича в составе следующих „Мстителей“».

Название «Lermontov. Doomsday» уже появилось на Letterboxd. При этом на IMDB заголовок прежний — просто «Lermontov».

В 2026 году к выходу на экраны выйдет фильм «Мстители: Судный день» — пятый в соответствующей серии Marvel. Он станет продолжением ленты 2019 года «Мстители: Финал». Имя Думсдэй также носит один из суперзлодеев комиксовой вселенной DС.

Сама картина Бакурадзе несколько дней назад открыла кинофестиваль «Маяк». В широкий прокат фильм выйдет 16 октября. «Лермонтов» расскажет о последнем дне жизни поэта — 15 июля 1841 года. Тогда у подножия горы Машук в Пятигорске состоялась его дуэль с майором Николаем Мартыновым. Главную роль в фильме сыграл российский стендап-комик Илья Озолин.

