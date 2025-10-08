Всего 8% рекрутеров считают поколение зумеров готовым к работе

При этом на рынке труда сосуществуют две противоположные тенденции. С одной стороны, работодатели все чаще отказываются от формальных требований к диплому и смотрят на навыки. С другой стороны, рынок переполнен выпускниками вузов, которые и сами не уверены, что их образование обеспечит им готовность к работе.