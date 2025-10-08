Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Всего 8% рекрутеров считают поколение зумеров готовым к работе

Фото: Benzoix/Freepik

Большинство HR-менеджеров скептически оценивают готовность зумеров — выпускников вузов к работе. Лишь 8% рекрутеров считают, что молодые специалисты готовы к выходу на рынок труда, показало исследование компании Criteria. О нем написало издание Fortune.

В опросе приняли участие более 350 HR-менеджеров из американских компаний разного масштаба. Причем их сомнения в готовности зумеров — тех, кто был рожден в 1997–2012 годы, — к рынку труда разделяет и сама молодежь. Только 24% зумеров считают свое поколение готовым к началу карьеры.

По словам CEO Criteria Джоша Миллета, причина кризиса кроется не в искусственном интеллекте, а в стремительном падении ценности диплома о высшем образовании в США. «То, что поколение Z говорит то же самое, что и работодатели, свидетельствует о коллективной потере веры в дипломы», — сказал Миллет.

При этом на рынке труда сосуществуют две противоположные тенденции. С одной стороны, работодатели все чаще отказываются от формальных требований к диплому и смотрят на навыки. С другой стороны, рынок переполнен выпускниками вузов, которые и сами не уверены, что их образование обеспечит им готовность к работе.

Ранее исследование рекрутинговой компании Randstad показало, что в первые пять лет своей карьеры зумеры задерживаются на одном месте работы в среднем всего 1,1 года. Миллениалы работали на первой должности около 1,8 года, а поколения X и беби-бумеры — около трех лет.

