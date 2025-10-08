Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Danone в России переименовали в «Логику молока»

Компания Health & Nutrition, которая до сентября 2023 года называлась «Данон Россия», сменит название. Новый вариант — «Логика молока». Об этом сообщили в соцсетях организации.

Компания презентовала логотип. На нем первые буквы названия бренда помещены в форму капли. Зеленый цвет в логотипе по задумке передает «естественность, гармонию и устойчивость».

Решение о ребрендинге означает завершение процесса локализации компании в России, отметил представитель «Логики молока» в разговоре с РБК. При этом меняется только публичное имя — официальные наименования юридических лиц остаются прежними.

«Мы видим молочную индустрию как стройную и логичную систему, где все продумано до мелочей. Уверен, что наш новый корпоративный бренд станет не только символом высокого качества продукта, в основе которого лежат выдающиеся достижения отечественной науки и безграничная забота о наших потребителях, но и важным этапом в позиционировании молочной отрасли как современной, технологичной и играющей ключевую роль в здоровьесбережении россиян», — сказал гендиректор предприятия Якуб Закриев.

В октябре 2022 года Danone объявила о намерении отказаться от контроля над своим основным бизнесом в России. Затем ее доли в российской «дочке» были переданы в управление Росимущества. Через два месяца после этого АО «Данон Россия» была переименована в «Эйч энд Эн» и начала использовать бренд Health & Nutrition.

