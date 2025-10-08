Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Фото: Yu Chun Christopher Wong/Getty Images

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Его состояние выросло до 1,4 млрд долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

В июне Криштиану подписал новый контракт с «Ан-Насром» на сумму более 400 млн долларов. Всего Роналду в разных клубах заработал более 550 млн долларов в период с 2002 по 2023 год. Спортсмен также подписал десятилетний контракт с Nike на почти 18 млн долларов в год и сотрудничал с такими брендами, как Armani и Castrol, что увеличило его состояние более чем на 175 млн долларов. Переход в «Ан-Наср» в 2023 году принес ему соглашение о выплатах около 200 млн долларов в год, а также дополнительные льготы, включая подписной бонус в размере 30 млн долларов, подсчитало агентство.

Роналду — чемпион Европы (2016) и двукратный победитель Лиги наций УЕФА в составе сборной Португалии. На протяжении карьеры он выступал за лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

Недавно Криштиану первым в истории забил по 100 голов за четыре разных футбольных клуба. Всего на счету Роналду 450 голов за «Реал Мадрид», 145 голов — за «Манчестер Юнайтед», 101 мяч — за «Ювентус» и 100 голов — за «Ан-Наср».

