Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

В июне Криштиану подписал новый контракт с «Ан-Насром» на сумму более 400 млн долларов. Всего Роналду в разных клубах заработал более 550 млн долларов в период с 2002 по 2023 год. Спортсмен также подписал десятилетний контракт с Nike на почти 18 млн долларов в год и сотрудничал с такими брендами, как Armani и Castrol, что увеличило его состояние более чем на 175 млн долларов. Переход в «Ан-Наср» в 2023 году принес ему соглашение о выплатах около 200 млн долларов в год, а также дополнительные льготы, включая подписной бонус в размере 30 млн долларов, подсчитало агентство.