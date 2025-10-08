Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве будет снесен
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»

Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей

Иллюстрация: Walt Disney Pictures

На протяжении последних 15 лет Ханна Кендрик каждую ночь засыпает под «Рататуй». По ее словам, дело в удивительно ровном звуковом ландшафте мультфильма. Свою историю она рассказала изданию The Guardian.

Проблемы со сном у Кендрик начались с детства, а в 27 лет ей диагностировали СДВГ и аутизм, что объяснило ее постоянную потребность в фоновом шуме. Из-за невозможности уснуть в тишине они с сестрой начали на ночь включать фильмы.

Со временем это переросло в привычку. Кендрик выбирала один фильм и смотрела его перед сном неделю или две, пока не переходила к следующему. Фаворитами стали «Невероятная жизнь Уолтера Митти» и «Клуб „Завтрак“».

Переломный момент наступил 15 лет назад, когда мама Ханны, работавшая няней, включила «Рататуй» детям, за которыми присматривала. Посмотрев фильм вместе с ними, Ханна влюбилась с первого взгляда.

«Трудно объяснить тем, кто не пытался заснуть под фильм, но у „Рататуя“ невероятно однородный звуковой ландшафт. Дело не в громкости — ее, очевидно, можно настроить как угодно, — а в постоянстве. В нем нет громких взрывов, внезапных пугающих сцен — только равномерный гул кухни, изредка звон кастрюль», — рассказала Кендрик. 

Сейчас «Рататуй» загружен на все устройства девушки, она смотрит его дома, в поездках и гостях. Парень, с которым они живут вместе восемь лет, с пониманием относится к этой традиции. «Он, вероятно, видел первые пять минут „Рататуя“ тысячи раз — гораздо больше, чем я, поскольку я часто не успеваю досмотреть даже начальные титры. Обычно он ждет, пока я крепко усну, выключает его и ставит что-то другое», — поделилась Кендрик.

Расскажите друзьям