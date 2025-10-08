Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей

На протяжении последних 15 лет Ханна Кендрик каждую ночь засыпает под «Рататуй». По ее словам, дело в удивительно ровном звуковом ландшафте мультфильма. Свою историю она рассказала изданию The Guardian.
Проблемы со сном у Кендрик начались с детства, а в 27 лет ей диагностировали СДВГ и аутизм, что объяснило ее постоянную потребность в фоновом шуме. Из-за невозможности уснуть в тишине они с сестрой начали на ночь включать фильмы.
Со временем это переросло в привычку. Кендрик выбирала один фильм и смотрела его перед сном неделю или две, пока не переходила к следующему. Фаворитами стали «Невероятная жизнь Уолтера Митти» и «Клуб „Завтрак“».
Переломный момент наступил 15 лет назад, когда мама Ханны, работавшая няней, включила «Рататуй» детям, за которыми присматривала. Посмотрев фильм вместе с ними, Ханна влюбилась с первого взгляда.
«Трудно объяснить тем, кто не пытался заснуть под фильм, но у „Рататуя“ невероятно однородный звуковой ландшафт. Дело не в громкости — ее, очевидно, можно настроить как угодно, — а в постоянстве. В нем нет громких взрывов, внезапных пугающих сцен — только равномерный гул кухни, изредка звон кастрюль», — рассказала Кендрик.
Сейчас «Рататуй» загружен на все устройства девушки, она смотрит его дома, в поездках и гостях. Парень, с которым они живут вместе восемь лет, с пониманием относится к этой традиции. «Он, вероятно, видел первые пять минут „Рататуя“ тысячи раз — гораздо больше, чем я, поскольку я часто не успеваю досмотреть даже начальные титры. Обычно он ждет, пока я крепко усну, выключает его и ставит что-то другое», — поделилась Кендрик.