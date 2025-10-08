Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей

Сейчас «Рататуй» загружен на все устройства девушки, она смотрит его дома, в поездках и гостях. Парень, с которым они живут вместе восемь лет, с пониманием относится к этой традиции. «Он, вероятно, видел первые пять минут „Рататуя“ тысячи раз — гораздо больше, чем я, поскольку я часто не успеваю досмотреть даже начальные титры. Обычно он ждет, пока я крепко усну, выключает его и ставит что-то другое», — поделилась Кендрик.