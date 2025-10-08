Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ

Фото: Witt/Thomas Productions

Американская актриса Зелда Уильямс, дочь Робина Уильямса, призвала поклонников отца перестать присылать ей дипфейк-видео с ним. Обращение она опубликовала в сторис, на что обратило внимание издание The Guardian.

«Пожалуйста, просто перестаньте присылать мне ИИ-видео с папой. Хватит думать, что я хочу это видеть или что я пойму, — я не хочу и не пойму. Если вы просто пытаетесь меня троллить — я видела и похуже, заблокирую вас и двинусь дальше. Но, пожалуйста, если в вас есть хоть капля порядочности, просто прекратите делать это с ним и со мной, да и со всеми. Точка. Это глупо, это пустая трата времени и сил, и, поверьте, он бы этого не хотел», — написала актриса.

Уильямс отметила, что наследие реальных людей низводят до «штамповки ужасного тикток-шлака», который лишь отдаленно напоминает актеров. «Вы создаете не искусство, а отвратительные, переработанные сосиски из жизней людей, из истории искусства и музыки, а затем пихаете их кому-то в глотку в надежде, что вам поставят лайк. Это отвратительно», — добавила она.

Зелда Уильямс выступает против ИИ не впервые. Два года назад она высказывалась в поддержку кампании Гильдии киноактеров против ИИ. Тогда Уильямс подчеркнула, что ее отец и многие другие актеры не давали согласия на обучение моделей и воссоздание их образов и голосов. «Эти [ИИ-]воссоздания в лучшем случае — жалкая подделка великих людей, а в худшем — чудовищный франкенштейновый монстр, сколоченный из худших кусочков всего, что представляет собой эта индустрия», — написала она.

Среди недавних примеров использования голосов умерших знаменитостей — концерты Уитни Хьюстон, на которых живой симфонический оркестр сопровождает голос певицы, извлеченный из старых записей с помощью нейросетей.

