В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми

В купейных вагонах всех поездов дальнего следования выделили специальные места, которые смогут приобрести исключительно пассажиры с детьми. Об этом РЖД сообщили в официальном телеграм-канале.
В каждом поезде будет оборудовано одно или два таких купе. При выборе билетов на официальном сайте РЖД или в кассах эти места будут отмечены специальным значком.
© @telerzd
В мае пассажирская компания запустила аналогичный сервис для многодетных семей. Они получили приоритетное право выкупать места в поездах дальнего следования южных направлений.
В конце августа РЖД представили новые вагоны СВ с повышенным комфортом. Ключевым улучшением стало увеличение размера спальных мест: они стали на целых 16 сантиметров длиннее. Теперь длина полки составляет ровно 2 метра.