В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве будет снесен
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»

В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В купейных вагонах всех поездов дальнего следования выделили специальные места, которые смогут приобрести исключительно пассажиры с детьми. Об этом РЖД сообщили в официальном телеграм-канале.

В каждом поезде будет оборудовано одно или два таких купе. При выборе билетов на официальном сайте РЖД или в кассах эти места будут отмечены специальным значком.

© @telerzd

В мае пассажирская компания запустила аналогичный сервис для многодетных семей. Они получили приоритетное право выкупать места в поездах дальнего следования южных направлений.

В конце августа РЖД представили новые вагоны СВ с повышенным комфортом. Ключевым улучшением стало увеличение размера спальных мест: они стали на целых 16 сантиметров длиннее. Теперь длина полки составляет ровно 2 метра. 

Расскажите друзьям
Теги:
РЖД