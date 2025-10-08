Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве будет снесен

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»

Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве будет снесен

Фото: @cci_fabrika

Центр творческих индустрий «Фабрика» в Переведеновском переулке в Москве будет снесен. Об этом пишет The Art Newspaper Russia со ссылкой на проект решения о комплексном развитии территорий (КРТ) нежилой застройки.

Вместо этого на территории будут построены жилые дома. «Проект предусматривает реорганизацию шести участков площадью 9,53 гектара. Три из них общей площадью 4,23 гектара отведут под стартовые площадки для реализации программы реновации. На других участках, расположенных поблизости, построят необходимую инфраструктуру, а также сохранят объекты культуры», — сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мы признаем важность и необходимость строительства жилья для жителей столицы и понимаем, что центр Москвы, конечно же, должен быть жилым. <…> Поэтому мы открыты ко всем предложениям и ко всем возможным вариантам, способствующим новой жизни фабрики, возможно, в другом месте, или, возможно, частичному сохранению строений фабрики вместо сноса», — прокомментировала директор «Фабрики» Ася Филиппова.

Центр творческих индустрий «Фабрика» в Переведеновском переулке — одно из самых старейших производственных предприятий в России, переоборудованных под арт-пространство. Центр открылся в 2005 году под руководством Аси Филипповой. В фабричных пространствах на данный момент работают издательство Ad Marginem, театральная компания Liquid Theatre, Большой фестиваль мультфильмов, галерея MSK Eastside Gallery и другие организации.

