Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве будет снесен

Центр творческих индустрий «Фабрика» в Переведеновском переулке в Москве будет снесен. Об этом пишет The Art Newspaper Russia со ссылкой на проект решения о комплексном развитии территорий (КРТ) нежилой застройки.
Вместо этого на территории будут построены жилые дома. «Проект предусматривает реорганизацию шести участков площадью 9,53 гектара. Три из них общей площадью 4,23 гектара отведут под стартовые площадки для реализации программы реновации. На других участках, расположенных поблизости, построят необходимую инфраструктуру, а также сохранят объекты культуры», — сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Мы признаем важность и необходимость строительства жилья для жителей столицы и понимаем, что центр Москвы, конечно же, должен быть жилым. <…> Поэтому мы открыты ко всем предложениям и ко всем возможным вариантам, способствующим новой жизни фабрики, возможно, в другом месте, или, возможно, частичному сохранению строений фабрики вместо сноса», — прокомментировала директор «Фабрики» Ася Филиппова.
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Переведеновском переулке — одно из самых старейших производственных предприятий в России, переоборудованных под арт-пространство. Центр открылся в 2005 году под руководством Аси Филипповой. В фабричных пространствах на данный момент работают издательство Ad Marginem, театральная компания Liquid Theatre, Большой фестиваль мультфильмов, галерея MSK Eastside Gallery и другие организации.