Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве будет снесен

Вместо этого на территории будут построены жилые дома. «Проект предусматривает реорганизацию шести участков площадью 9,53 гектара. Три из них общей площадью 4,23 гектара отведут под стартовые площадки для реализации программы реновации. На других участках, расположенных поблизости, построят необходимую инфраструктуру, а также сохранят объекты культуры», — сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.