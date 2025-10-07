Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Номинант на премию «Оскар» Мэтт Диллон сыграет отца актера Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки», посвященного созданию культовой картины «Рокки». Об этом сообщил Deadline.

«Я играю Рокки» снимет Питер Фаррелли, известный по лентам «Тупой и еще тупее» и «Зеленая книга». Молодого Сильвестра Сталлоне в фильме сыграет Энтони Ипполито.

Диллону же досталась роль итальянского иммигранта Фрэнка Сталлоне, который приехал в США подростком и стал парикмахером. Сталлоне-старший в итоге открыл сеть салонов и школ красоты по всему Восточному побережью.

Документальный фильм «Слай» 2023 года рассказал о Фрэнке Сталлоне как о сложном человеке. Сильвестр Сталлоне вспоминал, что отец был трудолюбивым и харизматичным, но в то же время склонным к насилию. «Мой отец был настоящим Рэмбо. Никогда ничего не решалось устно», — говорил актер.

Тем не менее, Сильвестр всю жизнь искал одобрения отца, в том числе через свое творчество. Он организовал для него эпизодическую роль хронометриста в картине «Рокки».

Лента «Я играю Рокки» расскажет об актере с частично парализованным лицом и дефектами речи, который сам пишет сценарий боксерского кино. Его идея заинтересовывает крупную студию, но автор отказывается продавать права на текст, если ему не предоставят главную роль.

Актер не соглашается на крупную сумму денег, которая могла бы изменить его жизнь. Вместо этого он снимается за гроши — все ради того, чтобы выпустить фильм с самим собой в главной роли. Его действия приводят к невиданному успеху: в 1976 году фильм стал самым кассовым проектом и получил 10 номинаций на премию «Оскар»,  из которых выиграл три, включая награду «Лучший фильм».

Продюсером «Я играю Рокки», станет Тоби Эммерих — экс-глава киностудии Warner Bros. Сценарий картины напишет Питер Гэмбл, работавший над «Офисным беспределом». Дата премьеры пока не назначена. В актерский состав войдет, помимо Ипполито и Диллона, Стивен Джеймс. Он сыграет Аполло Крида.

