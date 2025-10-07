Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»

Актер не соглашается на крупную сумму денег, которая могла бы изменить его жизнь. Вместо этого он снимается за гроши — все ради того, чтобы выпустить фильм с самим собой в главной роли. Его действия приводят к невиданному успеху: в 1976 году фильм стал самым кассовым проектом и получил 10 номинаций на премию «Оскар», из которых выиграл три, включая награду «Лучший фильм».