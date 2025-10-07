Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings

Жюри, состоящее из легендарных деятелей искусства со всего мира, номинирует своих любимых креаторов и проголосует за тех из них, кто наиболее достоин награды. В 2025 году в жюри войдут дизайнер Марк Джейкобс, режиссер Спайк Ли, блогер Мурад Османн и гендиректор Instagram* Адам Моссери.