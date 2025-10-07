Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings

Instagram* анонсировал премию Rings, созданную для того, чтобы награждать лучших авторов контента на платформе. Об этом сообщили в блоге социальной сети.
Жюри, состоящее из легендарных деятелей искусства со всего мира, номинирует своих любимых креаторов и проголосует за тех из них, кто наиболее достоин награды. В 2025 году в жюри войдут дизайнер Марк Джейкобс, режиссер Спайк Ли, блогер Мурад Османн и гендиректор Instagram* Адам Моссери.
Помимо них, обладателей премии будут выбирать модельер Грейс Уолес Боннер, художник Kaws, визажистка Пэт Макграт, игрок во фрисби и ютубер MKBHD, актриса Яра Шахиди, кондитер Седрик Гроле, регбистка Илона Махер, музыкальный продюсер Tainy и журналистка Ева Чен.
«Это награда для творцов, которые не просто участвуют в культуре, но и меняют ее, преодолевают любые препятствия, мешающий им реализовать свои амбиции. Потому что каждый акт творчества, большой или маленький, может привести к чему-то великому», — отметили представители соцсети.
Лауреаты Rings получат символическое кольцо, разработанное при участии дизайнера Грейс Уолес Боннер. Также в их профилях на платформе появится золотое эксклюзивное кольцо, обрамляющее титульное фото аккаунта. Оно будет отображаться в том числе в разделе «Истории» в ленте.
«Победители также смогут настроить цвет фона своего профиля и добавить свою изюминку к кнопке „Мне нравится“, что будет стимулировать их творческий рост в следующем году», — добавили в Instagram*.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.