Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады маленького игрока»
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»
В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках
Синоптик: первый снег в Москве ожидается 30–31 октября
Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в области квантовой механики
В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»

Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings

Instagram* анонсировал премию Rings, созданную для того, чтобы награждать лучших авторов контента на платформе. Об этом сообщили в блоге социальной сети.

Жюри, состоящее из легендарных деятелей искусства со всего мира, номинирует своих любимых креаторов и проголосует за тех из них, кто наиболее достоин награды. В 2025 году в жюри войдут дизайнер Марк Джейкобс, режиссер Спайк Ли, блогер Мурад Османн и гендиректор Instagram* Адам Моссери.

Помимо них, обладателей премии будут выбирать модельер Грейс Уолес Боннер, художник Kaws, визажистка Пэт Макграт, игрок во фрисби и ютубер MKBHD, актриса Яра Шахиди, кондитер Седрик Гроле, регбистка Илона Махер, музыкальный продюсер Tainy и журналистка Ева Чен.

«Это награда для творцов, которые не просто участвуют в культуре, но и меняют ее, преодолевают любые препятствия, мешающий им реализовать свои амбиции. Потому что каждый акт творчества, большой или маленький, может привести к чему-то великому», — отметили представители соцсети.

Лауреаты Rings получат символическое кольцо, разработанное при участии дизайнера Грейс Уолес Боннер. Также в их профилях на платформе появится золотое эксклюзивное кольцо, обрамляющее титульное фото аккаунта. Оно будет отображаться в том числе в разделе «Истории» в ленте.

«Победители также смогут настроить цвет фона своего профиля и добавить свою изюминку к кнопке „Мне нравится“, что будет стимулировать их творческий рост в следующем году», — добавили в Instagram*.

*   Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям