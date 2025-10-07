Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко

Умер шеф-повар Олег Колисниченко, работавший в нижегородских ресторанах Pinci и «Москва-Стамбул». Ему было 37 лет. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
По информации источника, Колисниченко госпитализировали в Нижнем Новгороде. У него случился инсульт во время работы. Врачи обнаружили у повара тромб в сонной артерии. Медики срочно провели операцию, купировав инсульт.
Однако состояние Колисниченко вскоре ухудшилось: у него развился отек мозга. Повара прооперировали повторно, ему сделали шунтирование. Но спасти жизнь мужчины так и не удалось.
Колисниченко, как рассказало СМИ, провел четверо суток в крайне тяжелом состоянии и скончался 7 октября. По словам медиа, ранее проблем со здоровьем у повара не было. Он регулярно занимался спортом и следил за анализами.
Олег Колисниченко входил в топ-50 лучших поваров России. Он стал известен благодаря ресторану La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону. Позднее Колисниченко переехал в Нижний Новгород, где возглавил сразу два заведения.