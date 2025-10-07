Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Девушка смотрит «Рататуй» каждую ночь на протяжении 15 лет, чтобы справиться с бессонницей
Дочь Робина Уильямса попросила не присылать ей видео с отцом, сгенерированные ИИ
В поездах РЖД появились отдельные купе для пассажиров с детьми
Центр творческих индустрий «Фабрика» в Москве будет снесен
Мэтт Диллон сыграет отца Сильвестра Сталлоне в фильме «Я играю Рокки»
Instagram* анонсировал премию для авторов контента Rings
Умер входивший в топ-50 России шеф-повар Олег Колисниченко
Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна
Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»

Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады о маленьком игроке»

Фото: Netflix

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Баллада о маленьком игроке», в котором сыграл Колин Фаррелл. Проект выйдет на стриминговом сервисе 29 октября.

Фаррелл предстанет в роли заядлого игрока лорда Дойла, который затаился в Макао, тратя немногие оставшиеся у него деньги. Однажды таинственная сотрудница казино Дао Мин предлагает ему спасение от долгов.

Но Дойлу предстоит не только добыть деньги, но и скрываться от преследования частного детектива Синтии Блайт. Она готова поймать мужчину и привести его лицом к лицу к тому, от чего он бежит. 
 

Видео: Netflix/YouTube

Синтию Блайт в картине сыграла Тильда Суинтон. Роль Дао Мин досталась Чэнь Фале. В актерский состав фильма вошли также Дини Ип и Алекс Дженнингс. Режиссером проекта выступил Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен», «Конклав»). 

В основу «Баллады о маленьком игроке» лег одноименный роман Лоренса Осборна, вышедший в 2014 году. Сценарий ленты написал Роуэн Йоффе. Премьера фильма состоялась в конце августа на кинофестивале в Теллурайде. 

