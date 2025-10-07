Тильда Суинтон преследует Колина Фаррелла в трейлере «Баллады маленького игрока»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Баллада маленького игрока», в котором сыграл Колин Фаррелл. Проект выйдет на стриминговом сервисе 29 октября.
Фаррелл предстанет в роли заядлого игрока лорда Дойла, который затаился в Макао, тратя немногие оставшиеся у него деньги. Однажды таинственная сотрудница казино Дао Мин предлагает ему спасение от долгов.
Но Дойлу предстоит не только добыть деньги, но и скрываться от преследования частного детектива Синтии Блайт. Она готова поймать мужчину и привести его лицом к лицу к тому, от чего он бежит.
Синтию Блайт в картине сыграла Тильда Суинтон. Роль Дао Мин досталась Фале Чен. В актерский состав фильма вошли также Дэани Лп и Алекс Дженнингс. Режиссером проекта выступил Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен», «Конклав»).
В основу «Баллады маленького игрока» лег одноименный роман Лоуренса Осборна, вышедший в 2014 году. Сценарий ленты написал Роуэн Йоффе. Премьера фильма состоялась в конце августа на кинофестивале в Теллурайде.