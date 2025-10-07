Пара из США обнаружила в своем дворе древнеримскую надгробную плиту

Антрополог Тулейна Даниэлла и ее муж Аарон Лоренц, живущие в Новом Орлеане, обнаружили в своем дворе 1900-летнее надгробие из Древнего Рима. Об этом сообщает The Guardian.
Пара связалось со специалистами, которые пришли к выводу, что надгробная плита посвящены римскому моряку и военному II века Сексту Конгению Веру. Надгробие совпало по описанию с тем, что числилось пропавшим из музея итальянского города Чивитавеккья.
Исследователи предположили, что каменную плиту привезли в Новый Орлеан в XX веке. Возможно, это произошло после Второй мировой войны, когда американские и союзные войска находились в Италии. Однако кто именно это сделал, пока выяснить не удалось.
Во время союзных бомбардировок в 1943–1944 годах музей в Чивитавеккьи был почти полностью разрушен. Вновь открывшись лишь в 1970 году, он потерял большую часть своей коллекции.
Исследователи не исключают и версии, что плита попала к торговцу антиквариатом, а затем быть продана туристу. Во дворе же надгробие могло оказаться, когда кто-то решил, что оно послужит удобным камнем для дорожки.
Сейчас камень готовятся передать обратно в музей Чивитавеккьи. Сотрудники музея с нетерпением ждут возможности отпраздновать возвращение надгробия и вновь выставить его на всеобщее обозрение.