Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна

Фильм «21 Down» будет, как обещают создатели, не только спортивной драмой, но и глубоко трогательной историей о семье, настойчивости и борьбе за инклюзивность. Благодаря непоколебимой решимости родителей Кокса их сын, преодолев все препятствия, смог осуществить свою мечту.