Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме о футболисте с синдромом Дауна

Американская актриса Эшли Джадд сыграет главную роль в фильме «21 Down», основанном на реальной истории футболиста Кейдена Кокса. Об этом сообщил Deadline.
Кокс вошел в историю как первый человек с синдромом Дауна, который не только участвовал, но и забил гол в студенческом футбольном матче. Джадд сыграет мать Кейдена, Мэри Кокс.
Актриса также выступит исполнительным продюсером картины. Сценарий фильма написали Джей Пол Дератани и Рон Басс, обладатель премии «Оскар». Режиссером ленты выступил Шон Макнамара.
Фильм «21 Down» будет, как обещают создатели, не только спортивной драмой, но и глубоко трогательной историей о семье, настойчивости и борьбе за инклюзивность. Благодаря непоколебимой решимости родителей Кокса их сын, преодолев все препятствия, смог осуществить свою мечту.
Над лентой работают в качестве продюсеров Эндрю Сугерман из Pantheon Entertainment, Дератани и его компания Reel Red Films, а также Мелисса Биккертон и Том Липари.