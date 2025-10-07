Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Частое и разнообразное употребление блюд разных народов снижает вероятность восприятия иммигрантов как «культурной или экономической угрозы» примерно на 10%. Это выяснили ученые из Бирмингемского и Мюнхенского университетов, сообщает The Guardian. 

В исследовании участвовали более 1000 белых британцев. Их спросили об отношении к иммигрантам из Африки, Карибского региона, Азии и Европы, а также о готовности голосовать за политиков, выступающих за ограничения иммиграции. Кроме того, ученые выяснили у участников, любят ли они блюда шести кухонь — индийской, турецкой, китайской, тайской, карибской и испанской — и как часто едят их. 

Выяснилось, что любовь к этим кухням и частое их потребление «положительно и значительно коррелируют» с благожелательным отношением к иммигрантам, а также с «уменьшением вероятности голосовать за антииммигрантских политиков».

При этом связь между любовью к иностранной кухне и толерантностью к иммигрантам не объясняется просто большей открытостью таких людей. Напротив, повышение терпимости во многом обусловлено «позитивным общением с представителями других культур» и положительными ассоциациями, возникающими благодаря сенсорному опыту вкусной еды. 

Исследователи выяснили, что частота употребления блюд разных кухонь — «второй по силе фактор, предсказывающий положительное отношение к иммигрантам из Европы и Азии после уровня образования». 

«Пища — это не только чувственное удовольствие, но и символический вход в чужую культуру. Такие чувственные переживания вызывают положительные эмоции и могут незаметно менять установки», ― отмечают авторы.

