Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными

В исследовании участвовали более 1000 белых британцев. Их спросили об отношении к иммигрантам из Африки, Карибского региона, Азии и Европы, а также о готовности голосовать за политиков, выступающих за ограничения иммиграции. Кроме того, ученые выяснили у участников, любят ли они блюда шести кухонь — индийской, турецкой, китайской, тайской, карибской и испанской — и как часто едят их.