Употребление блюд разных кухонь мира делает людей более толерантными

Частое и разнообразное употребление блюд разных народов снижает вероятность восприятия иммигрантов как «культурной или экономической угрозы» примерно на 10%. Это выяснили ученые из Бирмингемского и Мюнхенского университетов, сообщает The Guardian.
В исследовании участвовали более 1000 белых британцев. Их спросили об отношении к иммигрантам из Африки, Карибского региона, Азии и Европы, а также о готовности голосовать за политиков, выступающих за ограничения иммиграции. Кроме того, ученые выяснили у участников, любят ли они блюда шести кухонь — индийской, турецкой, китайской, тайской, карибской и испанской — и как часто едят их.
Выяснилось, что любовь к этим кухням и частое их потребление «положительно и значительно коррелируют» с благожелательным отношением к иммигрантам, а также с «уменьшением вероятности голосовать за антииммигрантских политиков».
При этом связь между любовью к иностранной кухне и толерантностью к иммигрантам не объясняется просто большей открытостью таких людей. Напротив, повышение терпимости во многом обусловлено «позитивным общением с представителями других культур» и положительными ассоциациями, возникающими благодаря сенсорному опыту вкусной еды.
Исследователи выяснили, что частота употребления блюд разных кухонь — «второй по силе фактор, предсказывающий положительное отношение к иммигрантам из Европы и Азии после уровня образования».
«Пища — это не только чувственное удовольствие, но и символический вход в чужую культуру. Такие чувственные переживания вызывают положительные эмоции и могут незаметно менять установки», ― отмечают авторы.