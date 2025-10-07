Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек

Британский музыкант Элтон Джон сделал ожерелье и брошь из собственных коленных чашечек. Об этом он рассказал в документальном фильме Touched by gold.

Артист поделился, что перенес операцию по протезированию колен в 2024 году. Джона беспокоили проблемы с суставами. По словам певца, хирург назвал его коллени «самыми ужасными», какие он когда-либо оперировал.

Удаленные коленные чашечки певец решил сохранить на память. Он попросил ювелирного дизайнера Тео Феннелла сделать и них украшения.

Конкретных задумок у Элтона не было, так что концепцию придумал Феннелл. Он запек кости музыканта, чтобы те подсохли и стали похожи на пемзу, затем покрыл их специальным раствором и отполировал. 

Правая чашечка превратилась в ожерелье, покрытое золотом. На украшении Феннелл выгравировал надпись «Я больше не буду кланяться ни одному мужчине» на латыни.

Левая чашечка была меньше по размеру и стала основой для броши. «Мы не могли сделать с ней так много, как с правой», — посетовал ювелир.
 

