Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника

Музыкант из Нашвилла Стелла Хеннен считает, что созданная с помощью ИИ актриса Тилли Норвуд ― ее цифровой двойник. Об этом она рассказала изданию Slate.
Когда появились новости об ИИ-актрисе, подруга прислала Хеннен видео с ней. «Сначала я подумала, что она разыгрывает меня», ― призналась девушка. «Я дважды пересматривала каждую фотографию, потому что реально казалось, будто я смотрю на кадры из собственной жизни, которые просто забыла», — отметила она.
Хеннен выложила в тикток видео, где назвала Норвуд своим цифровым доппельгангером. К настоящему моменту ролик набрал более 2,4 млн просмотров. В комментариях пользователи сравнили ситуацию с эпизодом «Ужасная Джоан» из «Черного зеркала».
Изначально Хеннен опубликовала тикток в качестве шутки, но, прочитав комментарии, стала тревожиться и задумалась о том, чтобы подать в суд. «Тревожно и страшно, ведь неизвестно, что они собираются делать с этим ИИ-персонажем, который так сильно напоминает меня», ― призналась она.
Сейчас девушка советуется с менеджером и юристом насчет дальнейших шагов. «Думаю, людям действительно стоит начинать об этом беспокоиться — это уже не только моя проблема. Это начнет затрагивать всех артистов и творческих людей и, как мне кажется, подрывает саму идею настоящего творчества. Знаешь, я бы предпочла, чтобы это была я, пусть лучше меня возьмут в романтическую комедию!» ― сказала Хеннен.
Студия Xicoia, разработавшая Тилли Норвуд, отрицает, что при создании ИИ-актрисы использовалось сходство с Хеннен в какой-либо форме. «Тилли была создана полностью с нуля, на основе оригинального творческого дизайна. Мы не используем и никогда не будем использовать внешность какого-либо человека или исполнителя без его явного согласия и справедливого вознаграждения», ― отметили там.