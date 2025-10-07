Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»
В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках
Синоптик: первый снег в Москве ожидается 30–31 октября
Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в области квантовой механики
В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»
Джеймс Стронг экранизирует детективную серию романов «Совсем не женское убийство»
Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»
В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях
Дора рассказала про вторжение сталкера
Пользователи смогут интегрировать ChatGPT в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки

Геральт отправляется на поиски Цири в трейлере четвертого сезона «Ведьмака»

Фото: Netflix/YouTube

Netflix представил полноценный трейлер четвертого сезона сериала «Ведьмак». Все восемь серий нового сезона выйдут на стриминговом сервисе 30 октября.

В ролике показано, как Геральт в исполнении Лиама Хемсворта собирает группу искателей приключений, чтобы найти и спасти свою бывшую ученицу — ведьмачку Цири. К его команде присоединяются Йеннифер, бард Лютик, новичок Регис и другие. Героям предстоит сразиться с темными силами злодея Вильгефорца. 

Видео: Netflix/YouTube

В основе сюжета ― роман «Крещение огнем» Анджея Сапковского. «После событий, изменивших континент в финале третьего сезона, Геральт, Йеннифер и Цири оказываются разделены бушующей войной и множеством врагов. Их пути расходятся, цели становятся яснее, и на дороге они встречают неожиданных союзников, готовых идти с ними дальше. Если им удастся принять этих обретенных спутников как часть новой семьи, у них появится шанс выжить и воссоединиться — навсегда», ― говорится в синопсисе. 

Четвертый сезон станет предпоследним: история завершится после пятого. Оставшиеся два сезона снимались подряд и охватят события трех романов Сапковского: «Крещение огнем», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера».

В новом сезоне к актерскому составу присоединился Лоренс Фишберн. Он сыграет Региса, опытного цирюльника-хирурга с загадочным прошлым, который присоединяется к путешествию Геральта. Хемсворт и Фишберн составят компанию Ане Чалотре, Фрейе Аллан и Джоуи Бейти.

В первых трех сезонах белокурого Геральта играл Генри Кэвилл, но в октябре 2022 года актер объявил, что покидает проект, а его место займет Лиам Хемсворт. Третий сезон, разделенный на две части и вышедший в июне и июле 2023 года, стал для Кэвилла последним в роли Ведьмака.

«Мое путешествие в образе Геральта из Ривии было наполнено и монстрами, и приключениями, но, увы, я должен отложить свой медальон и мечи к четвертому сезону, — написал Кэвилл. — На мое место встанет великолепный мистер Лиам Хемсворт, который возьмет на себя роль Белого Волка».

