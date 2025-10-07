Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Элтон Джон сделал украшения из своих коленных чашечек
Нобелевскому комитету удалось связаться с лауреатом премии по медицине. Он был в походе и не отвечал
Певица из США увидела в скандальной ИИ-актрисе своего цифрового двойника
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»
В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках
Синоптик: первый снег в Москве ожидается 30–31 октября
Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в области квантовой механики
В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»
Джеймс Стронг экранизирует детективную серию романов «Совсем не женское убийство»
Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»
В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях
Дора рассказала про вторжение сталкера
Пользователи смогут интегрировать ChatGPT в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки
Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля

Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo

Стриминговый сервис Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам популярной настольной игры Cluedo, также известной под названием Clue. Об этом сообщил Deadline.

В проекте группе участников предстоит проходить физические и ментальные испытания. Успешно выполненные задания будут приносить игрокам ключи, которые в конечном итоге позволят выяснить обстоятельства вымышленного преступления. 

Победители получат денежные призы. Проигравших же исключат из игры. Помогать участникам будут известные персонажи Clue: полковник Мастард, мисс Скарлетт, профессор Плюм и миссис Уайт. 

Шоу, навеянное детективной игрой, разработают Hasbro Entertainment, The Intellectual Property Corporation (IPC) и B17 Entertainment.

«Как и многие семьи и друзья на протяжении многих лет, мы собирались за столом, пытаясь выяснить, кто совершил преступление, и это сделало шоу „Clue“ источником ностальгии для всех», — поделился Джефф Гаспин, вице-президент по несценарным сериалам Netflix.
 

Игра Cluedo появилась в 1949 году. Ее создал музыкант из Бирмингема Энтони Э.Пратт. На сегодняшний день в мире продали более 150 млн ее копий.

 

