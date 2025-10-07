Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo

Стриминговый сервис Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам популярной настольной игры Cluedo, также известной под названием Clue. Об этом сообщил Deadline.
В проекте группе участников предстоит проходить физические и ментальные испытания. Успешно выполненные задания будут приносить игрокам ключи, которые в конечном итоге позволят выяснить обстоятельства вымышленного преступления.
Победители получат денежные призы. Проигравших же исключат из игры. Помогать участникам будут известные персонажи Clue: полковник Мастард, мисс Скарлетт, профессор Плюм и миссис Уайт.
Шоу, навеянное детективной игрой, разработают Hasbro Entertainment, The Intellectual Property Corporation (IPC) и B17 Entertainment.
«Как и многие семьи и друзья на протяжении многих лет, мы собирались за столом, пытаясь выяснить, кто совершил преступление, и это сделало шоу „Clue“ источником ностальгии для всех», — поделился Джефф Гаспин, вице-президент по несценарным сериалам Netflix.
Игра Cluedo появилась в 1949 году. Ее создал музыкант из Бирмингема Энтони Э.Пратт. На сегодняшний день в мире продали более 150 млн ее копий.