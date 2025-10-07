Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo

Шоу, навеянное детективной игрой, разработают Hasbro Entertainment, The Intellectual Property Corporation (IPC) и B17 Entertainment.



«Как и многие семьи и друзья на протяжении многих лет, мы собирались за столом, пытаясь выяснить, кто совершил преступление, и это сделало шоу „Clue“ источником ностальгии для всех», — поделился Джефф Гаспин, вице-президент по несценарным сериалам Netflix.

