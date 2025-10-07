Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Феликс Бондарев объявил о завершении карьеры артиста

Фото: RSAC/VK

Лидер группы RSAC Феликс Бондарев завершает карьеру артиста. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. 

«С собственными песнями покончено. Это была моя последняя авантюра. Последняя вспышка затянувшейся молодости. Отныне я — благоразумный и нетребовательный продюсер средней руки», ― написал музыкант.

В конце сентября RSAC отправилась в осенний тур по России, который станет для группы последним. «Ну что ж, это, пожалуй, будет мой последний тур под вывеской RSAC со своими песнями. Успевайте проводить эпоху!», ― отмечал Бондарев.

В графике концертов RSAC остались два выступления ― 16 ноября в Москве и 23 ноября в Петербурге. 

Последний сингл с участием RSAC вышел 12 сентября, это трек «Верни меня», записанный с MashaHima. С момента выхода последнего студийного альбома группы ― «Не важно что говорят кисы» ― прошло четыре года.

Помимо RSAC Феликс Бондарев участвовал в группах «Щенки» и «Воллны». В 2023 году «Афиша Daily» спрашивала его о любимых видеоиграх. 

