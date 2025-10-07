Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов

Американский блогер Mr. Beast назвал стремительное развитие искусственного интеллекта пугающим. По его мнению, ИИ угрожает благосостоянию креаторов, написал TechCrunch.



Самый богатый и популярный блогер мира заявил, что сгенерированные с помощью ИИ видео могут негативно отразиться на миллиорах авторов. Люди зарабатывают на жизнь созданием контента, напомнил он.