Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов

Фото: mrbeast

Американский блогер Mr. Beast назвал стремительное развитие искусственного интеллекта пугающим. По его мнению, ИИ угрожает благосостоянию креаторов, написал TechCrunch.

Самый богатый и популярный блогер мира  заявил, что сгенерированные с помощью ИИ видео могут негативно отразиться на миллиорах авторов. Люди зарабатывают на жизнь созданием контента, напомнил он. 

По словам Mr. Beast, в его индустрии наступили "страшные времена". Такие комментарии он оставил к новости о том, что компания OpenAI выпустила Sora 2 - новую версию генератора видео и аудио.

Приложение Sora 2 уже стало самым скачиваемых в App Store. Кроме того, YouTube внедрил ИИ-инструменты для редактирования контента, которые позволяют создавать видео на основе анимированных фотографий.

Mr. Beast сам экспериментировал с ИИ. Блогер подвергся нападкам от коллег и поклонников, когда запустил ИИ-инструмент на своей аналитической платформе. Вскоре он отказался от него. Кроме того, компания Mr. Beast инвестировала в ИИ-технологии. 

