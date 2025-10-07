Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»

Лента расскажет о не слишком успешной актрисе 30 с небольшим лет, которая справляется с жизненными и карьерными трудностями в Лос-Анджелесе. Однажды она получает роль в одном проекте со своим кумиром — и сталкивается лицом к лицу с жизнью, о которой мечтала.