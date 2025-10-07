Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»
В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках
Синоптик: первый снег в Москве ожидается 30–31 октября
Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в области квантовой механики
Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по медицине. Он ушел в поход без телефона
В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»
Джеймс Стронг экранизирует детективную серию романов «Совсем не женское убийство»
Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»
В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях
Дора рассказала про вторжение сталкера
Пользователи смогут интегрировать ChatGPT в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки
Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля
Джоджо Сива выгнала поклонниц с концерта из‑за толстовок с ее фото
Меган Маркл раскритиковали за видео с места гибели принцессы Дианы
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных

Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»

Фото: 20th Century Fox Television

Актриса Эмили Дешанель, известная по сериалу «Кости», сыграет в семейной драме «Monkey Bread» («Обезьяний хлеб»). Об этом сообщил Deadline. 

Картина станет полнометражным дебютом режиссера Амелии Брэнтли. Она выступит сценаристом проекта, а также исполнит в нем одну из центральных ролей.

Лента расскажет о не слишком успешной актрисе 30 с небольшим лет, которая справляется с жизненными и карьерными трудностями в Лос-Анджелесе. Однажды она получает роль в одном проекте со своим кумиром — и сталкивается лицом к лицу с жизнью, о которой мечтала.  

Брэнтли предстанет в образе главной героини. Роль кинозвезды, пытающейся справиться с материнством, семейной жизнью и работой, исполнит Дешанель.

Кроме того, в картине примут участие Сэмюэль Хант, Грант Джордан, Итан Лихтерман и Кит Купферер. Продюсерами ленты выступят Брэнтли и Бренден Родригес. 

Исполнительными продюсерами киноработы станут Хант, Дэн Стайнберг и Роберт Массар. Съемки «Обезьяньего хлеба» уже начались, они пройдут в Лос-Анджелесе и Чикаго. 

«Я все еще не могу поверить, что я снимаю и рассказываю такую глубоко личную историю. Этот фильм — любовное письмо моим коллегам-артистам, которые продолжают творить, пытаться, надеяться и двигаться вперед», — прокомментировала Брэнтли.

Расскажите друзьям