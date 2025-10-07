Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»

Актриса Эмили Дешанель, известная по сериалу «Кости», сыграет в семейной драме «Monkey Bread» («Обезьяний хлеб»). Об этом сообщил Deadline.
Картина станет полнометражным дебютом режиссера Амелии Брэнтли. Она выступит сценаристом проекта, а также исполнит в нем одну из центральных ролей.
Лента расскажет о не слишком успешной актрисе 30 с небольшим лет, которая справляется с жизненными и карьерными трудностями в Лос-Анджелесе. Однажды она получает роль в одном проекте со своим кумиром — и сталкивается лицом к лицу с жизнью, о которой мечтала.
Брэнтли предстанет в образе главной героини. Роль кинозвезды, пытающейся справиться с материнством, семейной жизнью и работой, исполнит Дешанель.
Кроме того, в картине примут участие Сэмюэль Хант, Грант Джордан, Итан Лихтерман и Кит Купферер. Продюсерами ленты выступят Брэнтли и Бренден Родригес.
Исполнительными продюсерами киноработы станут Хант, Дэн Стайнберг и Роберт Массар. Съемки «Обезьяньего хлеба» уже начались, они пройдут в Лос-Анджелесе и Чикаго.
«Я все еще не могу поверить, что я снимаю и рассказываю такую глубоко личную историю. Этот фильм — любовное письмо моим коллегам-артистам, которые продолжают творить, пытаться, надеяться и двигаться вперед», — прокомментировала Брэнтли.