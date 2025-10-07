Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»
В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках
Синоптик: первый снег в Москве ожидается 30–31 октября
Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в области квантовой механики
Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по медицине. Он ушел в поход без телефона
В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»
Джеймс Стронг экранизирует детективную серию романов «Совсем не женское убийство»
Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»
В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях
Дора рассказала про вторжение сталкера
Пользователи смогут интегрировать ChatGPT в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки
Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля
Джоджо Сива выгнала поклонниц с концерта из‑за толстовок с ее фото
Меган Маркл раскритиковали за видео с места гибели принцессы Дианы
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных

Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»

Фото: inclusion.yandex.ru

«Яндекс», «Кинопоиск» и Московская школа кино запустили второй сезон кинопроекта «Общий план». Его цель — привлечь внимание к инклюзии в кино и помочь талантливым актерам с особенностями здоровья заявить о себе.

Сезон стартовал 2 октября с конкурса сценарных заявок на странице проекта. Поучаствовать в проекте могут сценаристы и режиссеры, у которых есть опыт создания сценариев для художественных фильмов или сериалов. Заявки принимаются в любом жанре — от комедии до триллера. 

Новый сезон посвящен технологиям: сюжет можно строить вокруг технологий, существующих сегодня, или тех, которые могут появиться в будущем. Главное требование — в сценарной заявке должен быть прописан хотя бы один персонаж с особенностями физического или ментального здоровья.

Из поступивших сценарных заявок будут выбраны 10 лучших — с критериями отбора можно ознакомиться на сайте. Их авторы станут студентами лаборатории Московской школы кино, посвященной инклюзии в киноиндустрии. В число преподавателей лаборатории войдут режиссер Сергей Осипьян, продюсер Десислава Медкова, режиссер, сценарист и специалист по инклюзии Лана Опаленик, актриса и режиссер Софья Лебедева, режиссеры Никита Белых и Эрадж Нидоев, режиссер и сценарист Владимир Рудак, режиссер и продюсер Юлия Сапонова и другие.

На занятиях студенты узнают о тонкостях работы с актерами с особенностями здоровья, а также познакомятся с участниками прошлого сезона проекта «Общий план». Мастера школы, редакторы и продюсеры помогут студентам превратить заявки в полноценные сценарии для короткометражных фильмов. Менторами станут режиссеры и сценаристы Анна Пармас, Алена Званцова и Илья Шеховцов — они присоединятся к лаборатории на финальном этапе.

По итогам лаборатории жюри из мастеров Московской школы кино и кураторов проекта «Общий план» отберет четыре лучших сценария. Эти истории лягут в основу короткометражных фильмов для нового киноальманаха. Съемки начнутся весной 2026 года.

Проект «Общий план» стартовал летом 2024 года с интенсивного актерского курса, адаптированного для людей с особенностями здоровья. Выпускники курса сыграли роли первого и второго плана в шести короткометражных фильмах, снятых по итогам кинопроекта. 

В кадре актеров поддержали опытные артисты — Ольга Ломоносова, Петр Федоров, Денис Прытков и другие. Премьера киноальманаха состоялась 20 декабря 2024 года.

В 2025 году фильм «Привет, это я» победил в номинации «Лучший фильм» Городецкого кинофестиваля, стал лауреатом фестиваля KONIK 2025 в номинации «Лучший сценарий», а также получил призы фестивалей Shnit и «Лампа». Слабослышащая актриса Ольга Тимофеева, исполнившая в фильме роль дочери главной героини, получила награду за лучшую роль второго плана на фестивале KONIK 2025.

Расскажите друзьям