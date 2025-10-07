Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»

«Яндекс», «Кинопоиск» и Московская школа кино запустили второй сезон кинопроекта «Общий план». Его цель — привлечь внимание к инклюзии в кино и помочь талантливым актерам с особенностями здоровья заявить о себе.
Сезон стартовал 2 октября с конкурса сценарных заявок на странице проекта. Поучаствовать в проекте могут сценаристы и режиссеры, у которых есть опыт создания сценариев для художественных фильмов или сериалов. Заявки принимаются в любом жанре — от комедии до триллера.
Новый сезон посвящен технологиям: сюжет можно строить вокруг технологий, существующих сегодня, или тех, которые могут появиться в будущем. Главное требование — в сценарной заявке должен быть прописан хотя бы один персонаж с особенностями физического или ментального здоровья.
Из поступивших сценарных заявок будут выбраны 10 лучших — с критериями отбора можно ознакомиться на сайте. Их авторы станут студентами лаборатории Московской школы кино, посвященной инклюзии в киноиндустрии. В число преподавателей лаборатории войдут режиссер Сергей Осипьян, продюсер Десислава Медкова, режиссер, сценарист и специалист по инклюзии Лана Опаленик, актриса и режиссер Софья Лебедева, режиссеры Никита Белых и Эрадж Нидоев, режиссер и сценарист Владимир Рудак, режиссер и продюсер Юлия Сапонова и другие.
На занятиях студенты узнают о тонкостях работы с актерами с особенностями здоровья, а также познакомятся с участниками прошлого сезона проекта «Общий план». Мастера школы, редакторы и продюсеры помогут студентам превратить заявки в полноценные сценарии для короткометражных фильмов. Менторами станут режиссеры и сценаристы Анна Пармас, Алена Званцова и Илья Шеховцов — они присоединятся к лаборатории на финальном этапе.
По итогам лаборатории жюри из мастеров Московской школы кино и кураторов проекта «Общий план» отберет четыре лучших сценария. Эти истории лягут в основу короткометражных фильмов для нового киноальманаха. Съемки начнутся весной 2026 года.
Проект «Общий план» стартовал летом 2024 года с интенсивного актерского курса, адаптированного для людей с особенностями здоровья. Выпускники курса сыграли роли первого и второго плана в шести короткометражных фильмах, снятых по итогам кинопроекта.
В кадре актеров поддержали опытные артисты — Ольга Ломоносова, Петр Федоров, Денис Прытков и другие. Премьера киноальманаха состоялась 20 декабря 2024 года.
В 2025 году фильм «Привет, это я» победил в номинации «Лучший фильм» Городецкого кинофестиваля, стал лауреатом фестиваля KONIK 2025 в номинации «Лучший сценарий», а также получил призы фестивалей Shnit и «Лампа». Слабослышащая актриса Ольга Тимофеева, исполнившая в фильме роль дочери главной героини, получила награду за лучшую роль второго плана на фестивале KONIK 2025.