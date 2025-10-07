Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»

Из поступивших сценарных заявок будут выбраны 10 лучших — с критериями отбора можно ознакомиться на сайте. Их авторы станут студентами лаборатории Московской школы кино, посвященной инклюзии в киноиндустрии. В число преподавателей лаборатории войдут режиссер Сергей Осипьян, продюсер Десислава Медкова, режиссер, сценарист и специалист по инклюзии Лана Опаленик, актриса и режиссер Софья Лебедева, режиссеры Никита Белых и Эрадж Нидоев, режиссер и сценарист Владимир Рудак, режиссер и продюсер Юлия Сапонова и другие.