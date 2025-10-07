«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии

Инспекторы пришли к выводу, что сотрудники антикафе нарушали порядок хранения кормов: у них не было сопроводительных документов и сертификатов. В заведении также отсутствовали необходимые условия для благополучия животных. Не были обустроены бассейны для капибар и полуводных нутрий, а также укрытия для отдыха. Ведомство, кроме того, признало нарушением законодательства, что посетители антикафе могли контактировать со зверями.