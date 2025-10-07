«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии

Россельхознадзор отказал антикафе «Бар капибар» в Петербурге в выдаче лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инспекторы пришли к выводу, что сотрудники антикафе нарушали порядок хранения кормов: у них не было сопроводительных документов и сертификатов. В заведении также отсутствовали необходимые условия для благополучия животных. Не были обустроены бассейны для капибар и полуводных нутрий, а также укрытия для отдыха. Ведомство, кроме того, признало нарушением законодательства, что посетители антикафе могли контактировать со зверями.
«Бар капибар» не зарегистрирован в системе ФГИС «ВетИС»: «Цербер», а у животных нет ветеринарных документов. В итоге ведомство возбудило административные дела и вынесло предписание о приостановке деятельности заведения до устранения нарушений.
Предприниматель Игорь Трифонов сообщил, что антикафе временно закрыто для посетителей, пока сотрудники занимаются устранением недочетов. Возобновить работу организация планирует в течение двух недель.
В России с 1 января 2020 года введен запрет на деятельность контактных зоопарков, согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными. Несмотря на это, некоторые зоопарки продолжают работать, маскируясь под другие форматы.