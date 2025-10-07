Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»
В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках
Синоптик: первый снег в Москве ожидается 30–31 октября
Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в области квантовой механики
Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по медицине. Он ушел в поход без телефона
В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»
Джеймс Стронг экранизирует детективную серию романов «Совсем не женское убийство»
Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»
В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях
Дора рассказала про вторжение сталкера
Пользователи смогут интегрировать ChatGPT в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки
Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля
Джоджо Сива выгнала поклонниц с концерта из‑за толстовок с ее фото
Меган Маркл раскритиковали за видео с места гибели принцессы Дианы
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных

«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии

Фото: 178.fsvps.gov.ru

Россельхознадзор отказал антикафе «Бар капибар» в Петербурге в выдаче лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инспекторы пришли к выводу, что сотрудники антикафе нарушали порядок хранения кормов: у них не было сопроводительных документов и сертификатов. В заведении также отсутствовали необходимые условия для благополучия животных. Не были обустроены бассейны для капибар и полуводных нутрий, а также укрытия для отдыха. Ведомство, кроме того, признало нарушением законодательства, что посетители антикафе могли контактировать со зверями.

«Бар капибар» не зарегистрирован в системе ФГИС «ВетИС»: «Цербер», а у животных нет ветеринарных документов. В итоге ведомство возбудило административные дела и вынесло предписание о приостановке деятельности заведения до устранения нарушений.

Предприниматель Игорь Трифонов сообщил, что антикафе временно закрыто для посетителей, пока сотрудники занимаются устранением недочетов. Возобновить работу организация планирует в течение двух недель.

В России с 1 января 2020 года введен запрет на деятельность контактных зоопарков, согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными. Несмотря на это, некоторые зоопарки продолжают работать, маскируясь под другие форматы.

