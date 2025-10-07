Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»
В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках
Синоптик: первый снег в Москве ожидается 30–31 октября
Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в области квантовой механики
Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по медицине. Он ушел в поход без телефона
В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»
Джеймс Стронг экранизирует детективную серию романов «Совсем не женское убийство»
Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»
В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях
Дора рассказала про вторжение сталкера
Пользователи смогут интегрировать ChatGPT в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки
Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля
Джоджо Сива выгнала поклонниц с концерта из‑за толстовок с ее фото
Меган Маркл раскритиковали за видео с места гибели принцессы Дианы
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных

Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Духовное управление мусульман (ДУМ) официально разделило доставляемые курьерами грузы на халяльные (разрешенные) и харамные (запрещенные). Об этом сообщила пресс-служба организации, опубликовавшая соответствующую фетву

К запрещенным отнесли среди прочего алкогольные напитки, свинину, мясо животных, забитых с нарушением шариатских правил, азартные игры, идолов и предметы языческого культа. 

Курьеры-мусульмане не могут перевозить очевидно запретное. Если же содержимое груза неизвестно (например, оно в закрытой коробке), то его доставка не считается противоправным действием. 

«Нарушение возникает только при наличии осознанного намерения перевезти запрещенный предмет. При отсутствии такого умысла со стороны курьера нет и соучастия в нарушении, а значит, перевозка допустима», ― пояснили в ДУМ. 

Разрешено также перевозить груз, где есть и запрещенный, и дозволенный товар, но второго больше. В таком случае долю дохода, приходящуюся на запретную часть, следует выплатить в качестве милостыни с целью избавления заработка от запретного.

ДУМ объяснило эти правила ссылками на аяты Корана и хадисы, подтверждающие недопустимость участия мусульман в обороте спиртного, свинины и предметов идолопоклонства.

К июню 2025 года медианная зарплата курьеров в Москве достигла 135 тыс. рублей ― это на 11% выше, чем у специалистов с высшим образованием (120 тыс. рублей).

Расскажите друзьям