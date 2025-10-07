Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов

Духовное управление мусульман (ДУМ) официально разделило доставляемые курьерами грузы на халяльные (разрешенные) и харамные (запрещенные). Об этом сообщила пресс-служба организации, опубликовавшая соответствующую фетву.
К запрещенным отнесли среди прочего алкогольные напитки, свинину, мясо животных, забитых с нарушением шариатских правил, азартные игры, идолов и предметы языческого культа.
Курьеры-мусульмане не могут перевозить очевидно запретное. Если же содержимое груза неизвестно (например, оно в закрытой коробке), то его доставка не считается противоправным действием.
«Нарушение возникает только при наличии осознанного намерения перевезти запрещенный предмет. При отсутствии такого умысла со стороны курьера нет и соучастия в нарушении, а значит, перевозка допустима», ― пояснили в ДУМ.
Разрешено также перевозить груз, где есть и запрещенный, и дозволенный товар, но второго больше. В таком случае долю дохода, приходящуюся на запретную часть, следует выплатить в качестве милостыни с целью избавления заработка от запретного.
ДУМ объяснило эти правила ссылками на аяты Корана и хадисы, подтверждающие недопустимость участия мусульман в обороте спиртного, свинины и предметов идолопоклонства.
К июню 2025 года медианная зарплата курьеров в Москве достигла 135 тыс. рублей ― это на 11% выше, чем у специалистов с высшим образованием (120 тыс. рублей).