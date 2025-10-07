Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней

Фото: Oleg Nabrovenko/Flickr

Житель Китая Ян Дундун прожил в джунглях 70 дней и получил за это 100 тыс. юаней (чуть больше 1 млн рублей). За это время он похудел на 15 килограмм, пишет South China Morning Post.

Соревнование прошло в Чжанцзяцзе (провинция Хунань), известном живописными пейзажами, пещерами и редкими видами животных. В состязании участвовали 100 человек из разных регионов страны. Им нужно было выживать в диких условиях, с собой организаторы разрешили взять только нож и бамбуковый шест.

Испытание транслировалось в прямом эфире в социальных сетях материкового Китая. Два месяца участники жили вдали от цивилизации. Ночью температура воздуха опускалась ниже 10 градусов, во время шоу шли сильные дожди.

Тем, кто смог продержаться 30 дней, выплатили 6666 юаней (почти 77 тыс. рублей). Финальные 10 участников получили 200 грамм соли и чашу из нержавеющей стали, чтобы побороться за главный приз в размере 100 тыс. юаней.

Победителем стал 33-летний Ян Дундун, прожив в дикой природе 70 дней. Мужчина признался, что войдя в лес, сразу же построил на холме укрытие из сухой травы, лиан, бамбука и камней. Он сплел нити из своей одежды в веревки и смастерил небольшой деревянный табурет.

Ян также смастерил корзины из бамбука, чтобы ловить рыбу и крабов, а еще расставил простейшие ловушки для ловли крыс и насекомых. Питался он травами и фруктами, правда несколько раз отравился, но выжил.

По ночам Ян разводил костер из дров. Когда объявили о его победе, он как раз сидел у огня и крикнул: «Я победил!» Покидая лес, он забрал с собой имбирь, фрукты и дикие овощи, собранные им, а также расставленные им ловушки.

За 2,5 месяца мужчина похудел на 15 килограмм. Тем не менее медицинское обследование показало, что он полностью здоров.

