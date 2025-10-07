Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней

Соревнование прошло в Чжанцзяцзе (провинция Хунань), известном живописными пейзажами, пещерами и редкими видами животных. В состязании участвовали 100 человек из разных регионов страны. Им нужно было выживать в диких условиях, с собой организаторы разрешили взять только нож и бамбуковый шест.