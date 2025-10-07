Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса россиян об импортозамещении.
Об уходе западных компаний в этом году, как и в 2022 году, сожалеют 30% россиян. 65% отметили, что уход западных компаний не сказался на них или их семьях.
44% участников опроса уверены, что отечественные производители смогли заместить большую часть продукции и услуг иностранных компаний, ушедших из России. Мнения о том, что российские производители полностью заместили продукцию покинувших компаний других стран, придерживаются 17% опрошенных. 16% сказали о замещении меньшинства товаров. 13% респондентов считают, что российские компании практически не смогли заменить ушедших производителей. Каждый десятый (10%) затруднился дать ответ.
«У россиян не возникло значимой ностальгии по McDonald’s, Starbuсks и прочим брендам. <…> Сохраняющиеся локальные дефициты, однако, требуют более сосредоточенной и эффективной работы нашей промышленности и более активной позиции государства», — утверждает генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров.