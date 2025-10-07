Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Mr. Beast заявил, что ИИ угрожает благополучию креаторов
Эмили Дешанель снимется в семейной драме «Обезьяний хлеб»
Московская школа кино запустила второй сезон инклюзивного кинопроекта «Общий план»
«Бару капибар» в Петербурге отказали в лицензии
Курьерам-мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину и идолов
Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой
Китаец выживал в джунглях 70 дней без воды и еды ради приза в 100 тыс. юаней
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах
К Земле приблизится облако солнечной плазмы
Трамп заявил, что спас TikTok
В магазинах, кафе и онлайн-сервисах появятся «вещи с особенностями». Это акция от «Простых вещей»
Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт сыграют в фильме «Full Phil»
В Москве появились 44 новые «вафельницы» на перекрестках
Синоптик: первый снег в Москве ожидается 30–31 октября
Нобелевскую премию по физике вручат за открытия в области квантовой механики
Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по медицине. Он ушел в поход без телефона
В Москве появится 15 беспилотных трамваев к 2026 году
Эмму Стоун бреют налысо в финальном трейлере «Бугонии»
Джеймс Стронг экранизирует детективную серию романов «Совсем не женское убийство»
Ченнинг Татум живет в магазине игрушек в финальном трейлере «Грабителя с крыши»
В Голливуде снимут первый мультфильм о муми-троллях
Дора рассказала про вторжение сталкера
Пользователи смогут интегрировать ChatGPT в сервис Spotify для получения личных рекомендаций музыки
Netflix показал трейлер мультфильма «Свинтусы» по книге Роальда Даля
Джоджо Сива выгнала поклонниц с концерта из‑за толстовок с ее фото
Меган Маркл раскритиковали за видео с места гибели принцессы Дианы
Люди, которые занимаются спортом два раза в неделю, берут меньше больничных

Более 40% россиян сказали, что не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса россиян об импортозамещении.

Об уходе западных компаний в этом году, как и в 2022 году, сожалеют 30% россиян. 65% отметили, что уход западных компаний не сказался на них или их семьях.

44% участников опроса уверены, что отечественные производители смогли заместить большую часть продукции и услуг иностранных компаний, ушедших из России. Мнения о том, что российские производители полностью заместили продукцию покинувших компаний других стран, придерживаются 17% опрошенных. 16% сказали о замещении меньшинства товаров. 13% респондентов считают, что российские компании практически не смогли заменить ушедших производителей. Каждый десятый (10%) затруднился дать ответ.

«У россиян не возникло значимой ностальгии по McDonald’s, Starbuсks и прочим брендам. <…> Сохраняющиеся локальные дефициты, однако, требуют более сосредоточенной и эффективной работы нашей промышленности и более активной позиции государства», — утверждает генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров.

Расскажите друзьям