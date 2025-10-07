Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой

«Главная героиня, Полина, сталкивается с тем, что кажется невозможным пережить. Потеря дочери ведет ее в самые темные и запутанные лабиринты памяти и души. Но именно там, в самой глубине боли, рождается ее сила. Она проходит этот путь, чтобы возродиться, как феникс, потому что самая темная ночь, как известно, наступает всегда перед рассветом. В этой истории нет злодеев и каждый герой действует, отталкиваясь от любви — пусть искалеченной страхами или искаженной убеждениями», — отметила режиссер Василиса Кузьмина.