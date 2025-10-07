Okko объявил о начале съемок сериала «Пустая комната» со Светланой Ивановой и Анной Михалковой

Okko, продюсерский центр «Originals Production» и компания «Место силы» приступили к съемкам 8-серийной детективной драмы с элементами триллера «Пустая комната». Главные роли в сериале исполнят Светлана Иванова, Анна Михалкова и Елизавета Базыкина.
В центре сюжета ― 40-летняя Полина, страдающая антероградной амнезией. Каждый день она заново узнает, что ее дочь Тая пропала без вести. Но мать отказывается верить в худшее и, несмотря на болезнь, ведет собственное расследование, восстанавливая события случившегося с помощью дневника. Полина все больше подозревает, что исчезновение Таи ― не случайность, а близкие скрывают от нее правду.
«Совершенно потрясающий сценарий, читала, не отрываясь, как хорошую книгу. А роль ― просто мечта», ― призналась Светлана Иванова.
В сериале также снимутся Вера Ожаренкова, Леонид Бичевин, Петр Федоров, Валерий Капустин, Александр Фисенко, Риналь Мухаметов и другие. Сценарий к проекту написала Мария Меленевская, ранее работавшая над проектами «Amore more», «Далекие близкие» и «Престиж».
Режиссером-постановщиком сериала станет Василиса Кузьмина, оператором-постановщиком ― Матвей Ставицкий. В качестве продюсеров сериала выступят Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская и Александр Сысоев.
«Главная героиня, Полина, сталкивается с тем, что кажется невозможным пережить. Потеря дочери ведет ее в самые темные и запутанные лабиринты памяти и души. Но именно там, в самой глубине боли, рождается ее сила. Она проходит этот путь, чтобы возродиться, как феникс, потому что самая темная ночь, как известно, наступает всегда перед рассветом. В этой истории нет злодеев и каждый герой действует, отталкиваясь от любви — пусть искалеченной страхами или искаженной убеждениями», — отметила режиссер Василиса Кузьмина.