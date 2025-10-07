Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах

По мнению участников рынка, инициативу разрабатывают в том числе для принятия решений о выдаче грантов на создание контента. «Если в отчетах будет указана недостаточно высокая доля ценностно-ориентированного контента, то это можно будет посчитать поводом для продвижения тех или иных проектов через алгоритмы рекомендаций и другие промотирующие механизмы», ― считает директор по работе с органами государственной власти компании «Триколор» Владимир Трунов.