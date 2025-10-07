Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
Минкульт предложил оценивать восприятие зрителями традиционных ценностей в фильмах

Фото: Gabriele Stravinskaite/Unsplash

Минкультуры составило список критериев для оценки того, как зрители воспринимают традиционные ценности в видеоконтенте, созданном государством. Документ направили на согласование в Минцифры, пишет «Коммерсант».

Оценку хотят проводить на основе социологических исследований, опросов и анкетирования ежегодно или по итогам релизов. Вопросы будут направлены на оценку уровней «эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности», а также «готовности рекомендовать контент другим пользователям». 

Будут учитываться и количественные показатели, такие как число просмотров, уровень досматриваемости и упоминания в СМИ. Анкеты планируют передавать зрителям через QR-коды в залах, пуш-уведомления и опросы в приложениях.  

По мнению участников рынка, инициативу разрабатывают в том числе для принятия решений о выдаче грантов на создание контента. «Если в отчетах будет указана недостаточно высокая доля ценностно-ориентированного контента, то это можно будет посчитать поводом для продвижения тех или иных проектов через алгоритмы рекомендаций и другие промотирующие механизмы», ― считает директор по работе с органами государственной власти компании «Триколор» Владимир Трунов.

На традиционные ценности в России будут проверять не только видеоконтент, но и студентов. С помощью специального приложения учащихся будут опрашивать по пяти ключевым направлениям: образовательному, патриотическому, этическому, культурному и социально ориентированному. На основе их ответов будут готовить индивидуальные рекомендации.

