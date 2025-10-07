Павел Дуров искупался в озере, за плавание в котором штрафуют
К Земле приблизится облако солнечной плазмы

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

К Земле 7 октября может подойти выброс солнечной плазмы, зафиксированный 3 октября во время всплеска солнечной активности. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

«В связи с данным прогнозом на сегодня заметно повышены риски геомагнитных событий (возможны возмущения и слабые бури), но главный научный интерес состоит именно в том, оправдается этот расчет вообще или нет», — пояснили в РАН.

Cолнечные выбросы достигают нашей планеты за 2–3 суток, двигаясь со скоростью не менее 600 километров в секунду. Однако сейчас плазменное облако могло замедлиться, но все же достигнуть Земли за 4–5 суток, смешавшись с солнечным ветром.

В конце сентября на Земле происходила самая сильная магнитная буря за 3 месяца. Индекс геомагнитной активности вырос до 7,33, что соответствует категории G3+ по 5-балльной шкале. При таком уровне возможны воздействия на энергетические и спутниковые системы, проблемы в радионавигации и радиосвязи, ложные срабатывания систем защиты.

